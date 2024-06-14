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يورو 2024.. الأنظار تتجه نحو 5 "عمالقة"

14
JUNE
2024
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تتجه الأنظار مساء الجمعة، إلى مدينة ميونيخ، حيث سيتم افتتاح بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، وهي البطولة المنتظرة التي تضم أقوى فرق القارة العجوز، سيتنافسون لشهر من الزمن، لتحقيق الكأس الأكبر في أوروبا.
 
وتضم البطولة عددا من أبرز نجوم كرة القدم، ولكن الأنظار ستتجه نحو 5 منهم تحديدا، ليكتبوا فصلا جديدا من إنجازاتهم المرصعة بالذهب، أو أن يشهدوا "سقطة" ستكتب عنها الصحف طويلا.
 
كيليان مبابي
 
النجم الأول في عالم كرة القدم حاليا، هو الفرنسي كيليان مبابي، الذي أشعل الصيف بتأكيد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.
 
الأنظار ستتجه لمبابي لقيادة منتخب بلاده في اليورو، وتحقيق اللقب الغائب عنه. هل ستكون بداية مبابي الموسم المقبل في مدريد، متوجة بميدالية ذهبية أوروبية، أم سيبدأ رحلته قادما من خيبة أمل؟
 
توني كروس
 
النجم الألماني توني كروس سيخوض بطولته الأخيرة في عالم كرة القدم، وسيقاتل لتحقيق لقب اليورو، الذي فشل بتحقيقه طوال مسيرته، المتوجة بجميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا ودوليا.
 
كريستيانو رونالدو
 
أسطورة البرتغال جاء ليثبت نفسه بعمر 39، جاء ليقول إنه ما زال بين النخبة، رغم رحيله بعيدا عن الدوريات الأوروبية نحو السعودية.
 
لوكا مودريتش
 
أسطورة كرواتيا قد يعيش رقصته الأخيرة بعمر 38، ويريد تحقيق اللقب الدولي الأول لبلاده. هذه البطولة قد تكون نهاية "الجيل الذهبي" الكرواتي، الذي حقق برونزية وفضية كأس العالم، ولكنه لم يصل بعيدا في اليورو.
 
هاري كين
 
هداف أوروبا هذا الموسم يريد "فك النحس" وتحقيق أول لقب في مشواره الكروي، كما يريد تعويض خروج إنجلترا الحزين من مونديال 2022 بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وقبلها خسارة نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح أمام إيطاليا.
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