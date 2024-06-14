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"كابوس الافتتاح".. هل يلاحق ألمانيا أمام اسكتلندا؟

14
JUNE
2024
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ستشهد ليلة الجمعة، افتتاح بطولة كأس أوروبا 2024 بشكل رسمي، في افتتاح مرتقب بين ألمانيا المستضيفة واسكتلندا.
 
وتتخوف ألمانيا من "كابوس الافتتاحيات" الذي يتمثل بهزيمة أو تعثر المستضيف بشكل مفاجئ في المباراة الافتتاحية للبطولات الكبرى.
 
تاريخيا، افتتاح بطولة "اليورو" عادة ما يشهد مباراة عصيبة للمنتخب المستضيف، وهو ما يتخوف منه الألمان ليلة الجمعة.
 
يورو 1996 في إنجلترا
 
في 1996، تعثر "الجيل الذهبي" لمنتخب إنجلترا أمام 80 ألف من جمهوره في استاد ويمبلي، وتعادل 1-1 أمام سويسرا، التي كانت تشارك في بطولة يورو لأول مرة في تاريخها.
 
إنجلترا مضت وقدمت بطولة ممتازة وكادت تخطف اللقب، لكن مباراة الافتتاح كانت أسوأ مقابلة للأسود في البطولة.
 
يورو 2004 في البرتغال
 
في يورو 2004، احتشدت جماهير منتخب البرتغال خلف منتخب بلادها في بورتو، لتصدم بهزيمة نكراء أمام اليونان بنتيجة 2-1.
 
الافتتاح كان صدمة "تاريخية"، وعندما التقى الفريقان مرة أخرى في المباراة النهائية، عادت اليونان لتنتصر وتخطف اللقب في البطولة الأغرب.
 
يورو 2016 في فرنسا
 
في بطولة 2016، عانى منتخب فرنسا الأمرين، أمام رومانيا "المتواضع"، ولم يستطع خطف الفوز إلا في الدقيقة 87، في مباراة غريبة أمام جيل ذهبي فرنسي وصل للنهائي بعدها، عندما استعاد توازنه.
 
الافتتاح صعب "تاريخيا"
 
يذكر أن في تاريخ بطولات اليورو، عدا نسخة 2020 التي نظمت في 11 دولة، لم يستطع أي منتخب الانتصار في المباراة الافتتاحية بأكثر من هدف.
 
وشهدت المباراة الافتتاحية للبطولة  3 نتائج فقط، 1-0 و2-1 و1-1، (عدا نسخة 2020 التي شهدت استضافة مشتركة من 11 دولة.
 
يذكر أن نسخ ما بين 1960 و1976، لم تشهد دور المجموعات، وشاركت فيها 4 منتخبات فقط، لعبت بنظام نصف النهائي ثم النهائي.
 
افتتاح يورو 2024
 
سيحتضن استاد أليانز أرينا في ميونيخ، افتتاح بطولة "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا، مساء الجمعة، وإن استمرت العادة التاريخية، ستواجه ألمانيا خصما عنيدا، قد يفجر مفاجأة مبكرة في البطولة.
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