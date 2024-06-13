البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام أمريكا

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سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل 1-1 أمام الولايات المتحدة الأمريكية، في اللقاء الودي صباح اليوم الخميس، على ملعب "كامبنغ وورلد"، ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وبدأت المباراة بهدف مبكر من البرازيل في الدقيقة 17 بعد تسديدة مميزة من رودريغو، ولكن بمرور الوقت ردت الولايات المتحدة بهدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق كريستيان بوليسيتش.

ويتواجد منتخب البرازيل حاليا في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، رفقة كل من كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.