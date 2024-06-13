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رونالدو: المنتخب البرتغالي "حبّ حياتي".. واللعب له "هدية"

13
JUNE
2024
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اعتبر النجم كريستيانو رونالدو أن المنتخب البرتغالي "حبّ حياتي"، مشيراً إلى أن الاستمرار في اللعب على هذا المستوى بعمر الـ39 هو "هدية"، وذلك على هامش انطلاق كأس أوروبا 2024 لكرة القدم الجمعة.
 
استعدّ مهاجم النصر السعودي للبطولة القارية بتسجيله ثنائية في المباراة التي فازت فيها البرتغال على إيرلندا 3-0 ودياً الثلاثاء، معززّاً رقمه القياسي بعدد الأهداف الدولية بعدما رفعه إلى 130 هدفاً.
 
حبّ حياتي
 
وقال نجم المنتخب البرتغالي "أعلم أنه لم يعد لديّ الكثير من السنوات في مسيرتي"، مضيفاً "إنها هديّة أن ألعب عاماً تلو الآخر بعد الـ35 من العمر.
 
وأضاف: "أنا الآن في الـ39 من عمري وكل عامٍ يتعلّق بالاستمتاع (بنفسي). التسجيل للمنتخب الوطني هو أمر مميّز. المنتخب الوطني هو حبّ حياتي، والفوز بكأس أوروبا سيكون بمثابة حلم".
 
لعب رونالدو مباراته الأولى مع "سيليساو" أوروبا عام 2003 وتوّج بكأس أوروبا عام 2016.
 
قال نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي "بالنسبة لي، اللعب مع المنتخب الوطني هو شغف، هو حبّ. كل مباراة مميّزة، كأس أوروبا مميّزة، ستكون هذه السادسة (التي يلعبها)، وهو رقم قياسيّ".
 
وتابع "حين خضت مباراتي الأولى (في كأس أوروبا) عام 2004، أو حتّى عندما ألعب اليوم، الشعور هو دائماً الفخر والشغف. لا يُمكن للأمر أن يكون أفضل من ذلك".
 
اعتبر المدرّب الإسباني روبرتو مارتينيس أن رونالدو "استثنائي".
 
على الرغم من عدم تتويجه بأي لقبٍ هذا العام، سجّل رونالدو 35 هدفاً مع النصر في موسمه الأوّل الكامل.
 
قال الفائز بخمس كرات ذهبية "الأمر الأهم هو أنني بخير بدنياً ونفسياً. أنا مستعد، أستعد دائماً بأفضل طريقة. أنا محترف 100%. سأكون جاهزاً كما العادة لأساعد بلدي وأحترم قرارات المدرب".
 
لم يبدأ رونالدو آخر مباراتين للبرتغال في كأس العالم 2022 بقيادة المدرب السابق فرناندو سانتوش الذي قال إن رونالدو لم يُسرّ بقراره بأن يجلس على مقاعد الاحتياط.
 
الأحلام مجانية
 
علّق رونالدو حول ما إذا كان يُمكن لمنتخب بلاده تكرار إنجاز عام 2016 "يجب أن يكون هذا تفكيرنا، أن نكون إيجابيين وأن نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى. الأحلام مجانية وهذا الفريق لديه الموهبة للحلم. لا يُمكن لشيءٍ أن يتحقق بدون عمل، علينا أن نعمل ونقاتل".
 
وأضاف "علينا أن نستغلّ هذا الجيل الموهوب ونفعل شيئاً جميلاً في كأس أوروبا. لكن أكرّر كلامي: علينا أن نعمل. علينا أن نبدأ كأس أوروبا بأفضل طريقة ممكنة".
 
وتستهلّ البرتغال مشوارها القاريّ بمواجهة تشيكيا في لايبزيغ في 18 الشهر الحالي، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 منه.
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