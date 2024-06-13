living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي: إنتر ميامي سيكون آخر ناد لي

13
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوضح نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي الأربعاء أنه يتوقع أن يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي آخر ناد يدافع عن ألوانه في مسيرته.
 
وقال بطل العالم في مقابلة بثتها شبكة "اي اس بي أن" الاميركية "نعم، اليوم، اعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".
 
وسيقود ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 24 يونيو الحالي، منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأميركا الجنوبية (كوبا اميركا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل.
 
 
وأضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم. كل حياتي لم أقم الا بذلك. اعشق ممارسة كرة القدم، اعشق التدريبات اليومية، أيام المباريات. أشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".
 
 وتابع "أحاول الاستمتاع قدر المستطاع الآن لأني مدرك بان النهاية قريبة. كم أنا محظوظ لتواجد زملائي وأصدقائي إلى جانبي. أمضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب حيث لدي زملاء وأصدقاء أيضا".
 
وعن تجربته الأميركية عقب انتقاله إلى إنتر ميامي صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قال "كان من الصعب جدا مغادرة أوروبا والقدوم إلى هنا. لكن كوني توجت في صفوف منتخب بلادي بطلا للعالم، فقد ساعدني في رؤية الأمور بشكل مختلف".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   