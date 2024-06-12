بعد خماسية اليابان.. كوبر يغادر المنتخب السوري

A + A -

تقدم المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر باستقالته من تدريب المنتخب السوري لكرة القدم، بعد فشل التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة.

وبخسارتها في اليابان بخماسية نظيفة، فشلت سوريا في اللحاق بمضيفتها إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وحسم بطاقتها في الوقت عينه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية بفوزها على ميانمار 4-1.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته على "فيسبورك": "تقدّم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان مساء اليوم".

ونُقل عن الأرجنتيني البالغ 68 عاما قوله في المؤتمر الصحفي: "كنت سعيدا جدا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري لكرة القدم، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة..."

وكانت الفرصة قائمة أمام سوريا لحسم تأهلها إلى الدور الثالث السبت في الجولة الماضية من خلال التعادل مع كوريا الشمالية، لكن شباكها اهتزت في الوقت بدل الضائع وخسرت المباراة 0-1، قبل أن تتلقى هزيمة قاسية الثلاثاء في اليابان، لينتهي بذلك مشوارها مع كوبر الذي استلم المهمة في الثاني من فبراير 2023 في خامس تجربة له على صعيد المنتخبات الوطنية.

وفي مؤتمره الصحفي الوداعي، أضاف المدرب السابق لمنتخبات جورجيا ومصر وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية: "أودّ أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا. للأسف هذه هي كرة القدم".