living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد خماسية اليابان.. كوبر يغادر المنتخب السوري

12
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقدم المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر باستقالته من تدريب المنتخب السوري لكرة القدم، بعد فشل التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة.
 
وبخسارتها في اليابان بخماسية نظيفة، فشلت سوريا في اللحاق بمضيفتها إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وحسم بطاقتها في الوقت عينه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية بفوزها على ميانمار 4-1.
 
وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته على "فيسبورك": "تقدّم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان مساء اليوم".
 
ونُقل عن الأرجنتيني البالغ 68 عاما قوله في المؤتمر الصحفي: "كنت سعيدا جدا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري لكرة القدم، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة..."
 
وكانت الفرصة قائمة أمام سوريا لحسم تأهلها إلى الدور الثالث السبت في الجولة الماضية من خلال التعادل مع كوريا الشمالية، لكن شباكها اهتزت في الوقت بدل الضائع وخسرت المباراة 0-1، قبل أن تتلقى هزيمة قاسية الثلاثاء في اليابان، لينتهي بذلك مشوارها مع كوبر الذي استلم المهمة في الثاني من فبراير 2023 في خامس تجربة له على صعيد المنتخبات الوطنية.
 
وفي مؤتمره الصحفي الوداعي، أضاف المدرب السابق لمنتخبات جورجيا ومصر وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية: "أودّ أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا. للأسف هذه هي كرة القدم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   