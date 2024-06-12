أول شكوى رسمية في كأس أوروبا.. سويسرا تلجأ لليويفا

A + A -

قدم اتحاد الكرة السويسري لنظيره الأوروبي (يويفا)، الثلاثاء، شكوى رسمية من جودة أرض الملعب، في معسكر تدريبه في ألمانيا.

وتدرب المنتخب السويسري لأول مرة يوم الإثنين على أرض ملعب نادي شتوتغارتر كيكرز، الذي تم إعداده مؤخرا قبيل انطلاق بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) التي تبدأ الجمعة.

ويواجه منتخب سويسرا أولا منتخب المجر السبت في كورونيا، وتتضمن المجموعة الأولى أيضا ألمانيا المضيفة واسكتلندا، اللذين يفتتحان المنافسات في ميونيخ.

وشوهد مراد ياكين مدرب سويسرا يوم الإثنين وهو يتفقد حشائش الملعب، وبدا غير راض.

وقال الاتحاد السويسري إنه كتب إلى اليويفا، يعرب عن رأيه بأن أرض الملعب لا يرقى إلى المستوى المطلوب، لكنه سيظل يستخدم الملعب الواقع على مشارف مدينة شتوتغارت.