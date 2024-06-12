رونالدو في التدريبات.. أسعار التذاكر تشتعل في السوق السوداء

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وصل سعر تذكرة حضور تدريبات منتخب البرتغال في السوق السوداء إلى 800 يورو، حسبما كشفت تقارير صحفية، رغم أن بائعيها حصلوا عليها مجانا.

وخصصت إدارة بطولة أوروبا (يورو 2024) التي تنطلق في ألمانيا، الجمعة، 6 آلاف تذكرة مجانية لمشاهدة مران منتخب "برازيل أوروبا"، وعلى رأسه نجمه وقائده كريستيانو رونالدو.

ونفدت التذاكر المجانية لمران الجمعة في دقائق، ثم سرعان ما أعيد بيعها على الإنترنت في سوق سوداء.

وقالت تقارير صحفية إن سعر التذاكر في بعض الأحيان وصل إلى 800 يورو، على موقع "كلاينانزيغن".

وسيلعب مهاجم النصر السعودي بطولة أوروبا السادسة في مسيرته، علما أنه وصل النهائي عام 2004 وحمل اللقب في 2016.

وتستهل البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة منتخب تشيكيا في المجموعة السادسة، الثلاثاء، قبل أن تواجه تركيا ثم جورجيا.