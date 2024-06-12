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مدرب السودان: نسعى لزيادة عدد المحترفين في المنتخب

12
JUNE
2024
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اعتبر المدير الفني لمنتخب السودان كواسي أبياه، أن تصدر فريقه لمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 "أمر مهم للغاية"، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
 
وقال أبياه في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، في أعقاب الفوز على منتخب جنوب السودان في جوبا: "السودانيون فرحون بالفوز والمستوى الذي يقدمه المنتخب حتى الآن، إنها أنباء سارة في ظل الحرب الحالية التي تعيشها البلاد".
 
وأوضح المدرب الغاني في أعقاب تصدر السودان مجموعته، أن "واحدا فقط من المحترفين شارك مع المنتخب، في حين يسعى الجهاز الفني لإشراك نحو 5 من المحترفين في الخارج".
 
وأضاف أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على "سد مكامن الخلل وتعزيز تشكيلة السودان للوصول به إلى نهائيات كأس العالم".
 
وبالفوز الذي حققه المنتخب السوداني على جنوب السودان ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، تصدر "صقور الجديان" المجموعة بـ10 نقاط، مقابل 8 للسنغال.
 
وتتوقف التصفيات حتى مارس 2025 حين يواجه السودان على أرضه السنغال في مباراة مهمة جدا للمنتخبين، اللذين يواجهان منافسة أيضا من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المنتخب العربي المتصدر، بعد فوزها الأحد بهدف نظيف على توغو الرابعة (3 نقاط).
 
ويتأهل إلى المونديال أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات وصيفة ملحقا بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.
 
ووفقا للصحفي والمحلل الرياضي ياسر قاسم، فإن الكثيرين قد يرون أن النتائج التي حققها السودان كانت مفاجأة نظرا للأوضاع التي تعيشها البلاد، لكنه يشير إلى أن المنتخب استفاد من فترة الاستقرار الفني التي عاشها خلال الفترة الأخيرة والمعسكرات الإعدادية التي انخرط فيها في السعودية.
 
واوضح قاسم لموقع "سكاي نيوز عربية": "شهدت الفترة الأخيرة جدية كبيرة في كافة مراحل الإعداد، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء الفريق بعد فترة من التراجع خلال السنوات الماضية".
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