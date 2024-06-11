"حكم تاريخي" على المتهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس

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أصدرت محكمة إسبانية، الإثنين، ما وصفته تقارير إعلامية بـ"الحكم التاريخي" على المتهمين بممارسات عنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وفي مايو 2023، تعرض فينيسيوس لانتقادات عنصرية، عندما كان الفريق الملكي يواجه فالنسيا على ملعب |ميستايا".

وبعد أكثر من عام، تمت معاقبة المشجعين الثلاثة، الذين اتهموا بالعنصرية عبر إصدار أصوات القردة من المدرجات، بحكم بالسجن 8 أشهر، حسبما كشف موقع "فوتبول إسبانيا".

وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية طويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية.

وحسب المصدر، كان من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.

وسيواجه المدانون أيضا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرؤون بيانا يعتذرون فيه لرابطة الدوري الإسباني وفينيسيوس وريال مدريد.