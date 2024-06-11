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كأس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر.. البحرين تتوج بالذهبية

11
JUNE
2024
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توج منتخب البحرين (أ) للسنوكر المكون من حبيب صباح، منذر البصري، هشام الصقر وخليل بوسيف بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق في ختام منافسات بطولة كأس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 2 – 8 يونيو 2024.
وحقق المنتخب البحريني في آخر مسابقات البطولة الفوز على المنتخب العراقي 2/1، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.
 
وكان المنتخب البحريني تأهل إلى المباراة النهاية بفوزه على منتخب الكويت في الدور نصف النهائي (2/1)، وذلك بخسارة خليل بوسيف أمام أحمد أبل بواحد مقابل أربعة، وفوز الصقر على عمار تقي بأربعة مقابل ثلاثة، وحبيب صباح على مقداد تقي بأربعة مقابل واحد، فيما تأهل العراق بفوزه على قطر بثلاثة دون مقابل.
 
وفي منافسات زوجي العشر كرات للبليارد، أحرز منتخب البحرين (أ) المكون من إبراهيم القائد وحيدر مروم وحسين مروم الميدالية الفضية بعد الخسارة من منتخب لبنان بخمسة أشواط مقابل أحد عشر شوطا بعد مباريات قوية جعلته يتفوق في الدور نصف النهائي على منتخب مصر بتسعة أشواط مقابل سبعة، فيما تأهل منتخب لبنان المكوّن من الشقيقين محمد ومازن برجاوي على منتخب مصر المكوّن من محمد جمال ووسام وحيد بتسعة مقابل أربعة.
 
وفي ختام المنافسات، توّج رئيس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر عمرو الخرادلي الفرق الفائزة، وقدّم كأس أعلى معدل للإماراتي خالد كمالي الذي أحرز (132 نقطة)، وتوّج الإماراتي محمود شريف بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة فردي التسع كرات للبليارد، واللبناني مازن برجاوي بالذهبية في مسابقة فردي العشر كرات، والعراقي علي جليل بلقب مسابقات السنوكر، فيما كانت الميداليات الذهبية من نصيب منتخب البحرين.
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