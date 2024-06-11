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صلاح ينقذ مصر من فخ غينيا بيساو

11
JUNE
2024
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أنقذ مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر من الخسارة أمام مضيفتها غينيا بيساو، بتسجيله هدف التعادل 1-1، الإثنين، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية لمونديال 2026.
 
وتقدمت غينيا بيساو بهدف لمهاجم ليون الفرنسي ماما بالديه في الدقيقة 41، وأدرك صلاح التعادل للفراعنة في الدقيقة 70.
 
وهو التعادل الأول لمصر بعد 3 انتصارات متتالية، لتعزز موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية، مؤقتا بانتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون (4 نقاط لكل منهما) المقررة لاحقا في العاصمة المالية باماكو.
 
وكانت جيبوتي تعادلت مع إثيوبيا 1-1 في مدينة الجديدة المغربية، الأحد، في افتتاح الجولة الرابعة.
 
وأجرى مدرب منتخب مصر حسام حسن تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على بوركينا فاسو 2-1 الجمعة في القاهرة في الجولة الثالثة، بعودة الظهير الأيسر محمد حمدي الموقوف وإبقاء إمام عاشور على مقاعد البدلاء.
 
وتقام الجولتان الخامسة والسادسة في مارس المقبل، حيث تلعب مصر خارج أرضها مع إثيوبيا ثم تستقبل سيراليون بالقاهرة.
 
ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل الى الملحق العالمي.
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