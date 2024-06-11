تصفيات المونديال.. الجزائر تستعيد توازنها على حساب أوغندا

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استعادت الجزائر توازنها بقلبها الطاولة على مضيفتها أوغندا، محولة تخلفها إلى فوز 2-1، الإثنين، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الإفريقية لمونديال 2026.

وكانت أوغندا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الزمالك المصري ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة.

لكن الجزائر قلبت الكفة في الشوط الثاني بواسطة لاعب وسط روما الإيطالي حسام عوار (46) وسعيد بن رحمة مهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي، الذي لعب معارا مع ليون الفرنسي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الموسم (58).

والفوز هو الأول للجزائر بقيادة مدربها الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، لتعوض خسارتها مباراتها الرسمية الأولى بقيادته عندما سقطت أمام ضيفتها غينيا 1-2 الخميس.

وعززت الجزائر موقعها في الصدارة بانتصار ثالث، رافعة رصيدها إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام بوتسوانا التي ارتقت إلى المركز الثاني مؤقتا بفوزها على الصومال 3-1 في مابوتو عاصمة موزامبيق.

وهو الفوز الثاني لبوتسوانا التي تتفوق بفارق الأهداف عن غينيا وموزامبيق اللتين تلتقيان لاحقا في مدينة الجديدة المغربية بختام الجولة، فيما مني الصومال بخسارته الرابعة تواليا.