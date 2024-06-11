ليفربول يخطط لإبقاء صلاح تفاديا لسيناريو "الرحيل المجاني"

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قال موقع "غيف مي سبورت" الرياضي، مساء الإثنين، إن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عام واحد على الأقل وذلك لتفادي خروجه مجانا العام المقبل.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول يتوقع بقاء النجم المصري محمد صلاح لمدة موسم آخر، حيث يتطلع "الريدز" إلى إقناعه بالتوقيع على تمديد عقده قريبا.

ويعد صلاح، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده الحالي، من بين ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم في أنفيلد هذا الصيف.

وأوضح الموقع أنه مع تولي المدير الفني الجديد آرني سلوت مهمة تدريب ليفربول، سيكون قرار صلاح بالبقاء مع النادي، أمرا أساسيا في خطط المدرب الهولندي هذا الصيف، والذي يتطلع إلى جلب تعزيزات قبل موسمه الأول.

ووفق الموقع فإن مخاوف ليفربول تكمن بأن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال لفريق آخر بشكل مجاني، وذلك من أجل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، ولهذا ستحاول إدارة النادي تمديد عقده حتى إذا أراد الرحيل في صيف 2025 ليستطيع النادي الحصول على مبلغ مالي مقابل انتقاله.

جدير بالذكر أنه بحسب تقرير لـ"غيف مي سبورت"، الشهر الماضي، فإن ليفربول أعطى الأولوية لتجديد عقود صلاح وفيرجل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد هذا الصيف قبل انتهاء عقودهم في عام 2025.