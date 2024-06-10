فيديو.. احتفال مبكر يفقد عداءة ميدالية بالأمتار الأخيرة

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درس قاس تعلمته العداءة الإسبانية لاورا غارسيا كارو، قبل أيام، عندما قررت الاحتفال بتحقيق المركز الثالث في سباق عالمي، قبل بلوغ خط النهاية، لتمنى بهزيمة لفتت أنظار العالم ووضعهتا في موقف "محرج".

وفقدت غارسيا كارو فرصة التتويج بميدالية، بعدما تجاوزتها الأوكرانية ليودميلا أوليانوفسكا، في سباق المشي 20 كيلومترا في بطولة أوروبا لألعاب القوى، الجمعة.

وبدأت غارسيا كارو، التي كانت في المركز الثالث في الاستقامة الأخيرة في الملعب الأولمبي بروما، الاحتفال، معتقدة أنها حسمت الميدالية البرونزية مع اقترابها من خط النهاية.

إلا أن ابتسامتها وهي تلوح بالعلم الإسباني تلاشت سريعا حين تجاوزتها أوليانوفسكا قبل 5 أمتار من النهاية، لتحرم غارسيا كارو (29 عاما) من الحصول على الميدالية، في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت غارسيا كارو لوسائل إعلام محلية: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. عانيت في الجزء الأول من السباق لكنني تعافيت في العشرة أمتار الأخيرة واعتقدت أنني أملك ذلك لكنني لم أفعلها".

وأضافت: "الآن علي أن أستوعب (ما حدث) وأداوي جراح قلبي".

وتوجت الإيطالية أنتونيلا بالميسانو بالميدالية الذهبية، وظفرت مواطنتها فالينتينا ترابليتي بالفضية، في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا الذي شارك فيه 35 متسابقة من 14 دولة.