ليفربول يعلن إصابة نجمه وقائده السابق ألان هانسن بمرض "خطير"

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قال نادي ليفربول الإنجليزي إن قائده السابق ألان هانسن يعاني من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى.

وعبّر النادي الإنجليزي عن دعمه لأسرة لاعب المنتخب الأسكتلندي السابق، البالغ من العمر 68 عاما، والذي اعتزل عام 1991 لبدء مسيرة ناجحة كمعلق تلفزيوني.

وذكر نادي ليفربول في بيان يوم الأحد: "أفكار ودعم الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع قائدنا الأسطوري السابق ألان هانسن، الذي يعاني حاليا من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأضاف: "النادي على اتصال حاليا بأسرة لان لتقديم دعمنا في هذا الوقت العصيب، وأفكارنا ورغباتنا و مالنا مع لان وجميع أفراد عائلة هانسن".

وتابع: "سنقدم أي تحديثات أخرى فور تلقيها في الوقت المناسب، ونطلب احترام خصوصية عائلة هانسن في هذا الوقت".

وانضم هانسن إلى ليفربول قادما من فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي عام 1977.

وفاز المدافع بثلاثة كؤوس أوروبية وثمانية ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات في 620 مباراة مع ليفربول.