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بعد موسم خال من الألقاب.. البايرن مستعد للتخلي عن 6 لاعبين

10
JUNE
2024
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أفاد تقرير رياضي بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني يخطط لبيع 6 لاعبين في سوق الانتقالات القادمة هذا الصيف.
 
وأنهى بايرن ميونيخ موسم 2023/2024 بدون أي لقب، وحلّ ثالثا في الدوري الألماني بعد شتوتغارت، وباير ليفركوزن الفائز بالبطولة.
 
كذلك أنهى الفريق تعاقده مع المدرب توماس توخيل، ليحلّ فينسنت كومباني مكانه.
 
ووفقما ذكرت قناة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن اهتمام الفريق يتركز الآن على إعادة بناء نفسه.
 
وأشارت القناة إلى أن البايرن سيكون منفتحا على بيع ستة لاعبين إذا حصل على العروض المناسبة لهم.
 
وبالإضافة إلى جوشوا كيميش وماتيس دي ليخت، فإن النادي البافاري يفكر بالسماح لكل من ليون غوريتسكا وكينغسلي كومان وسيرج جنابري ونصير مزراوي، بالرحيل عن الفريق.
 
وارتبط كيميش بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة، في الأشهر الأخيرة، علما أن عقده ينتهي في عام 2025.
 
كما أشارت تقارير إلى كل من دي ليخت وغوريتسكا كأهداف لمانشستر يونايتد خلال العام الماضي، بينما تزعم التقارير في إسبانيا أن اهتمام برشلونة بكومان قد تكثف في الأسبوع الماضي.
 
ويبدو أن أرسنال المرشح الأقوى لاستقطاب جنابري الذي انضم إليه وهو لا يزال مراهقا، ثم ترك النادي في عام 2016.
 
وبالنسبة لمزراوي، فإن تقارير عديدة كانت قد تحدثت عن احتمال انتقاله لأرسنال أو مانشستر يونايتد.
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