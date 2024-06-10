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ألكاراز أصغر فائز بألقاب كبرى للتنس على جميع أنواع الملاعب

10
JUNE
2024
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دخل الإسباني كارلوس ألكاراز تاريخ التنس من أوسع أبوابه بعدما حقق لقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة ليصبح أصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف.
 
وفاز ألكاراز على زفيريف في النهائي أمس الأحد بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2.
 
وبهذا يكون ألكاراز، المصنف الثالث عالميا، قد فاز الآن بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بعد لقبي ويمبلدون العام الماضي وأميركا المفتوحة في العام 2022.
 
كما أصبح ألكاراز سابع وأصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب الثلاثة الصلبة والعشبية والرملية،
 
وهو إنجاز عاند بعض الأساطير مثل الأميركي بيت سامبراس الذي حصد 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكن لم يفز برولان غاروس.
 
وفي سن 21 عاما، خاض ألكاراز 3 نهائيات في البطولات الأربع الكبرى وفاز بها جميعا، بينما على سبيل المقارنة كان روجر فيدرر ونوفاك جوكوفيتش في أواخر العشرينيات من عمرهما قبل اتقان اللعب على الملاعب الأبطأ في هذه الرياضة.
 
وقال ألكاراز، الذي وصفه زفيريف بأنه لاعب يستحق دخول قاعة المشاهير "منذ أن كنت طفلا صغيرا، كنت أركض بعد المدرسة لمشاهدة هذه البطولة عبر شاشة التلفزيون والآن أرفع الكأس أمامكم".
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