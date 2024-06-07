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صلاح وليفربول يواجهان "كابوسا" بشأن مستقبله

7
JUNE
2024
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سينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل، مما يجعل مستقبله غامضا. لكن حتى في حال قرر تجديد عقده مع "الريدز"، فإن "كابوسا غير مقصود" ينتظرهما.
 
وقالت شبكة "ليفربول إيكو" إنه في حال تجديد عقد صلاح مع ليفربول، فإن اللاعب سيشكل كابوسا جديدا للفريق خلال الفترة المقبلة.
 
ويتعلق "الكابوس" برغبة منتخب مصر في استدعاء صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، التي ستقام في يوليو المقبل.
 
وأوضح المصدر: "في حال تقرر ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سغيب لفترة كبيرة عن الموسم التحضيري الأول لآرني سلوت كمدرب  جديد لليفربول".
 
وكانت مصر أرادت أيضا استدعاء صلاح لدورة الألعاب الأولمبية 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في يوليو وأغسطس 2021 في طوكيو، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل النادي.
 
لكن الأمر سيختلف هذه المرة، حيث سيظل الكابوس مستمرا، ويتعلق باستدعاء اللاعب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2025، والتي ستتسبب هي الأخرى في غيابه عن الأنفيلد لفترة طويلة.
 
في هذه الحالة، لا يملك النادي الإنجليزي الحق في رفض مشاركة صلاح في البطولة الإفريقية.
 
وشارك "مو صلاح" في 44 مباراة مع "الريدز" خلال الموسم الحالي، وأحرز 25 هدفا وصنع 13 آخر.
 
وخلص المصدر إلى أن "بقاء صلاح مع ليفربول يجلب الكثير من الفوائد للفريق، لكنه يضع النادي أيضا أمام تحديات تتعلق بغيابه المحتمل في الأوقات الحرجة من الموسم".
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