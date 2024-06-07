living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مغواير وغريليش أبرز مفاجآت إنجلترا في "يورو 2024"

7
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استبعد المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت المدافع هاري مغواير ولاعب الوسط جاك غريليش، من تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا (يورو 2024).
 
ويتصدر جود بلينغهام الذي ساعد ريال مدريد الإسباني على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وفيل فودن الذي خاض موسما رائعا مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، مجموعة قوية من اللاعبين.
 
وأثرت الإصابات على الاختيارات في الدفاع، وكان مغواير لاعب مانشستر يونايتد وغريليش جناح مانشستر سيتي أبرز الغائبين عن التشكيلة النهائية.
 
وانضم زميل مغواير في يونايتد لوك شو إلى الفريق، رغم مشاكل الإصابة المستمرة.
 
ولم يتدرب شو مع الفريق الخميس، قبل المباراة الودية الجمعة على ملعب ويمبلي ضد أيسلندا.
 
وتضم التشكيلة 12 لاعبا لا يتمتعون بخبرة كبيرة في البطولات، أبرزهم جو غوميز وإبريتشي إيزي وأولي واتكينز وكول بالمر.
 
وتبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في 16 يونيو، علما أن مجموعتها تضم أيضا الدنمارك وسلوفينيا.
 
وفيما يلي تشكيلة منتخب إنجلترا النهائية:
 
حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - آرون رامسديل.
مدافعون: لويس دانك - غوميز - مارك جيهي - إيزري كونسا - شو - جون ستونز - كيران تريبيير - كايل ووكر.
لاعبو وسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كونور غالاغر - كوبي ماينو - ديكلان رايس - آدم وارتون.
مهاجمون: بلينغهام - جارود بوين - إيزي - فودن - أنتوني جوردون - كين - بالمر - ساكا - إيفان توني - واتكينز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   