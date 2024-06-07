مغواير وغريليش أبرز مفاجآت إنجلترا في "يورو 2024"

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استبعد المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت المدافع هاري مغواير ولاعب الوسط جاك غريليش، من تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا (يورو 2024).

ويتصدر جود بلينغهام الذي ساعد ريال مدريد الإسباني على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وفيل فودن الذي خاض موسما رائعا مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، مجموعة قوية من اللاعبين.

وأثرت الإصابات على الاختيارات في الدفاع، وكان مغواير لاعب مانشستر يونايتد وغريليش جناح مانشستر سيتي أبرز الغائبين عن التشكيلة النهائية.

وانضم زميل مغواير في يونايتد لوك شو إلى الفريق، رغم مشاكل الإصابة المستمرة.

ولم يتدرب شو مع الفريق الخميس، قبل المباراة الودية الجمعة على ملعب ويمبلي ضد أيسلندا.

وتضم التشكيلة 12 لاعبا لا يتمتعون بخبرة كبيرة في البطولات، أبرزهم جو غوميز وإبريتشي إيزي وأولي واتكينز وكول بالمر.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في 16 يونيو، علما أن مجموعتها تضم أيضا الدنمارك وسلوفينيا.

وفيما يلي تشكيلة منتخب إنجلترا النهائية:

حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - آرون رامسديل.

مدافعون: لويس دانك - غوميز - مارك جيهي - إيزري كونسا - شو - جون ستونز - كيران تريبيير - كايل ووكر.

لاعبو وسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كونور غالاغر - كوبي ماينو - ديكلان رايس - آدم وارتون.

مهاجمون: بلينغهام - جارود بوين - إيزي - فودن - أنتوني جوردون - كين - بالمر - ساكا - إيفان توني - واتكينز.