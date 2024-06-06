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لبنان خارج تصفيات المونديال بعد تعادل سلبي مع فلسطين

6
JUNE
2024
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خرج منتخب لبنان لكرة القدم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولم يتمكن تاليا من حجز معقد مباشر في نهائيات كأس آسيا 2026 بالمملكة العربية السعودية، بتعادله مع فلسطين سلبا 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت أنظار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السويسري جياني إنفانتينو، في المرحلة قبل الاخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ولم يتمكن منتخبنا من انتزاع المركز الثاني في المجموعة، الذي كان من نصيب "الفدائي" خلف أوستراليا المتصدرة، وعبر المنتخب الفلسطيني الى الدور النهائي الآسيوي الحاسم في تصفيات المونديال، وانتزع مقعداً مباشرا في كأس آسيا للمرة الرابعة تواليا.

ويختتم لبنان مشواره في التصفيات بلقاء بنغلادش السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، على ان يتابع بعدها تصفيات الملحق المؤهلة لكأس آسيا.

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