"الكمبيوتر العملاق" يتوقع هوية بطل "يورو 2024"

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مع انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا بتتويج ريال مدريد، ستتحول أنظار عشاق كرة القدم صوب "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.

ستقام بطولة هذا العام، وهي السابعة عشرة في تاريخ المسابقة، اعتبارا من 14 يونيو إلى غاية 14 يوليو. وحصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة من بطولة أمم أوروبا.

وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب هذه السنة.

وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9 بالمئة، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70 بالمئة، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2 بالمئة، وبلوغ النهائي إلى 31.1 بالمئة.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1 بالمئة للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4 بالمئة.

وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4 بالمئة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا، حاملة اللقب، على 11.4 بالمئة للوصول للنهائي، و5 بالمئة للفوز بالبطولة مرة أخرى.