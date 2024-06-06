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تفاصيل "ثورة فليك" داخل برشلونة.. قرارات مصيرية في الطريق

6
JUNE
2024
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يبدو أن هانزي فليك الذي تولى حديثا منصب المدير الفني لبرشلونة الإسباني، يتجه لإحداث ثورة داخل صفوف الفريق الكتالوني بعد عودته من إجازته القصيرة في جزر البليار.
 
المدرب الألماني غادر الإثنين لقضاء إجازة مع عائلته لمدة 10 أيام، وذلك بعد أن وقع على عقد تدريب الفريق.
 
وسيعود فليك إلى برشلونة برفقة طاقم التدريب، حيث سيلتقي المدير الرياضي لاعب برشلونة السابق ديكو، لمناقشة الانتقالات للموسم المقبل، وفقا لصحيفة "آس" الرياضية الإسبانية.
 
ويتجه فليك لقيادة "ثورة" داخل صفوف النادي، وسيمس أحد قراراته الرئيسية القائد سيرجي روبرتو، الذي أصبح أقرب للمغادرة من البقاء بحسب الصحيفة.
 
كما تحدث رئيس النادي خوان لابورتا عن تحديد مصير كل من جواو فيليكس وجواو كانسيلو، بعد انتهاء فترة إعارتهما من أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على الترتيب، حال التوصل إلى اتفاق جديد مع نادييهما.
 
كما سيقرر فليك وضع كل من فرانكي دي يونغ ورونالد أراوخو، حيث كان من المتوقع رحيلهما تحت قيادة المدير الفني المقال تشافي هيرنانديز.
 
ورغم التقارير التي تفيد أن فليك سيقيّم لاعب الفريق العائد من الإعارة أنسو فاتي في فترة الإعداد ما قبل الموسم، فإن النادي يتجه نحو إعارة أخرى للاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي قضى الموسم الماضي في برايتون الإنجليزي.
 
أما اللاعبون المعارون الذين لديهم فرص للعودة إلى الفريق الأول، فهم إريك غارسيا وجوليان أراوخو، العائدان من جيرونا ولاس بالماس على التوالي.
 
كما أن هناك 4 لاعبين آخرين معارين ينتظرون تقرير مصيرهم بعد العودة، هم بابلو توري وسيرجينو ديست وأليكس فالي وكليمنت لانغليه.
 
ورفض لانغليه عروضا من السعودية، ويسعى إلى البقاء في أوروبا، وفق "آس".
 
كما سيتخذ فليك قرارا بشأن فترة الإعداد، حيث كان يخطط لبدء التدريبات في الثامن أو التاسع أو العاشر من يوليو المقبل، لكن تم تأكيد وجود 3 لاعبين فقط بسبب مشاركة الدوليين في كأس أوروبا و"كوبا أميركا"، مما قد يدفع المدرب لتأخير بدء المعسكر الإعدادي.
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