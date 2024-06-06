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صلاح على رأس المطلوبين لتعويض مبابي

6
JUNE
2024
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ذكرت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يبحث عدة خيارات متاحة، لتعويض نجمه كيليان مبابي الذي رحل إلى ريال مدريد الإسباني، أبرزها المصري محمد صلاح.
 
وقال موقع "ويست فرانس" إن مسؤولي سان جيرمان وضعوا أعينهم بالفعل على مجموعة من الأسماء لبحث إمكانية إقناعها بحمل قميص فريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.
 
وذكر المصدر أن النادي "لم ينتظر نهاية مسلسل مبابي للتفكير في استبداله، حيث بدأ في المناورات الكبرى خلف الكواليس".
 
ويرغب المدير الفني للفريق لويس إنريكي في ضم لاعبين هجوميين على الأقل، لكنه يعطي الأولوية لجناح أيسر.
 
من سيحل محل كيليان مبابي؟
 
كشف المصدر أن بطل فرنسا يستهدف 3 لاعبين لتعويض مبابي، ويتعلق الأمر بكل من صلاح وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين نجمي نابولي الإيطالي.
 
وصلاح، المرتبط بليفربول حتى عام 2025، قد لا يكلف باريس سان جرمان كثيرا، بالنظر إلى أنه سيلعب موسمه الأخير في "أنفيلد".
 
وكان النجم المصري لمح في مايو الماضي إلى إمكانية الاستمرار مع "الريدز"، حين قال في منشور: "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بقوة".
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