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دموع الأمتار الأخيرة تتكرر.. أنس جابر تودع رولان غاروس

5
JUNE
2024
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خيبة أمل جديدة، تعرضت لها الجماهير العربية، بخروج جديد للاعبة التنس التونسية أنس جابر، التي ودعت ربع نهائي بطولة رولان غاروس، الثلاثاء.
وودعت التونسية أنس جابر بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من دور الثمانية بخسارتها 6-4 و2-6 و3-6 أمام الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة، الثلاثاء.
 
وبينما تستعد جابر لدخول عامها الـ30 هذا العام، تبتعد شيئا فشيئا عن حلم تحقيق بطولة غراند سلام، وأن تصبح أول رياضية عربية تحقق الإنجاز.
 
وخسرت أنس جابر 3 نهائيات لبطولات التنس الكبرى في السابق:
 
الأولى في نهائي بطولة ويبملدون 2022، حين تقدمت بمجموعة على الكازخستانية إلينا رايبكينا، قبل أن تنهار بمجموعتين متتاليتين، ليطير الحلم العربي باللقب.
الثانية في نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2022، عندما خسرت جابر أمام المصنفة أولى، البولندية آيغا سفاتيك، بمجموعتين.
الثالثة كانت الموسم الماضي، عندما خسرت أمام لاعبة غير مصنفة، في النهائي، وهي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بطريقة مفاجئة، وبمجموعتين نظيفتين.
الآمال كانت كبيرة على جابر لخطف اللقب، بعد هزيمتها للمرشحات للبطولة، حاملة اللقب ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا.
 
ومع صعود نجومية كل من الأميركية كوكو غوف (20 عاما)، واستمرار هيمنة البولندية سفاتيك (23 عاما) واستمرارية ريبيكينا (24 عاما) وسابالينكا (26 عاما)، يبدو أن عامل السن ليس في مصلحة جابر.
 
أنس جابر قد تبقى في سجلات التنس، كونها اقتربت من المجد ولم ترفع أي لقب لبطولة كبرى، وقد يتذكرها العرب بأنها قربت لهم الحلم، لكنها لم تحققه.
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