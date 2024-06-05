دي بروين يتحدث عن انتقال محتمل إلى الدوري السعودي

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لم يستبعد البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيي الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مع دخوله العام الأخير في عقده مع "السيتيزن".

وقال دي بروين لصحيفة (إتش.إل.إن) الناطقة باللغة الهولندية ومحطة (في.تي.إم) التلفزيونية "بالنسبة لميشيل (زوجته)، فلا مانع في خوض تجربة مثيرة. نجري أيضا محادثات أكثر وأكثر كعائلة.

وأضاف "لدي عام في عقدي، لذلك يجب أن أفكر فيما قد يحدث. ابني الأكبر يبلغ من العمر ثماني سنوات ولا يعرف سوى إنجلترا".

ونقلت رويترز عن النجم البلجيكي قوله "حين يأتي الوقت، سيكون علينا التعامل مع الأمر بطريقة ما".

وأضاف دي بروين "في مثل عمري، يجب أن أظل منفتحا على أي شيء. أنت تتحدث عن أرقام مذهلة فيما قد تكون نهاية مسيرتي. في بعض الأحيان عليك التفكير في ذلك".

ومن المقرر أن يلعب دي بروين مباراته رقم مئة مع بلجيكا حين تستضيف الجبل الأسود وديا يوم الأربعاء قبل خوض كأس أوروبا.

وحقق قائد بلجيكا (32 عاما) لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، إلى جانب خمسة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورغ الألماني في 2015.