رئيس برشلونة يكشف أسرار رحيل تشافي

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أفاد تقرير صحفي إسباني، الاثنين، بأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيخرج في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للحديث عن رحيل تشافي هيرنانديز.

وأعلن برشلونة رسميا رحيل تشافي من منصبه كمدير فني، وتعيين هانز فليك مدربا جديدا للفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا ينوي كسر حاجت الصمت، والحديث عن كواليس رحيل تشافي وتعيين هانز فليك، في مؤتمر صحفي.

وجاء رحيل تشافي عن برشلونة، رغم إعلان اتفاقه مع النادي على البقاء حتى نهاية عقده، ختام الموسم المقبل.

وبعد الاتفاق صرح تشافي بأن برشلونة سيواجه صعوبة شديدة في منافسة ريال مدريد، والأندية الكبرى في أوروبا.

وأثارت تلك التصريحات غضب لابورتا، الذي اتخذ قرارا برحيل المدرب، والتعاقد مع هانز فليك.