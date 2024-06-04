دوري أبطال أوروبا.. اختيار أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب

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اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

أفضل لاعب في الأبطال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الإثنين أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

وسجّل فينيسيوس 6 أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقال فينسيوس (23 عاما) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى "سعيد باحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".

وظهر فينيسيوس 10 مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة.

أفضل لاعب شاب

كما أعلن الاتحاد القاري ان لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام اختير افضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، احرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

وقال ابن العشرين "حلمت دوما المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي".

خاض بيلينغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجّل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

تشكيلة الموسم في دوري الأبطال

وضمّت تشكيلة الموسم:

حراسة المرمى:

الحارس السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دروتموند).

الدفاع:

الإسباني داني كارفاخال، والألماني أنتونيو روديغر (ريال مدريد).

الألماني ماتس هوملز، والهولندي إيان ماتسن (دورتموند).

خط الوسط:

النمساوي مارسيل سابيتسر (دورتموند).

البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي).

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد).

خط الهجوم:

الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني).

البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد).