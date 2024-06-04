الإيطالي ماريسكا يتولى تدريب تشلسي

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أعلن تشلسي الإنجليزي، يوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال تشلسي في بيان "سيتسلم المدرب الجديد مهامه رسمياً في الأوّل من يوليو 2024 في إطار عقد يمتد لخمس سنوات مع امكانية التجديد لسنة إضافية".

أما المديران الرياضيان في النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي فاصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه "أثبت (ماريسكا) بأنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج لافتة بأسلوب مشوق".

وأشارا "لقد ترك أثراً لدينا اثر المحادثات التي سبقت تعيينه. طموحه وأخلاقياته في العمل تتناسب مع رؤية النادي".

وتعيّن على تشلسي تسديد تعويض كبير لليستر سيتي لأن ماريسكا كان مرتبطاً معه بعقد حتى عام 2026.

وبات ماريسكا رابع مدرب يستلم تدريب تشلسي في عهد مالكه الأميركي رجل الأعمال تود بوهلي بعد الألماني توماس توخل والإنجليزي غراهام بوتر بالإضافة بوكيتينو، علماً بأن أسطورة النادي فرانك لامبارد تولّى الاشراف عليه بصورة موقتة بعد فترة بوتر.

وكان ماريسكا (44 عاماً) الذي عمل حتى العام الماضي مساعداً للإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، قاد ليستر سيتي إلى إحراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية في إنجلترا (تشامبيونشيب) الموسم الفائت وبالتالي الصعود إلى الدرجة الممتازة.

وبحث تشلسي عن مدرب جديد بعد انفصاله عن بوكيتينو الذي لأمضى موسماً واحداً على رأس الجهاز الفني، علماً بان اسم مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك وكيران ماكينا الذي قاد إيبسويتش تاون إلى الصعود إلى الدرجة الممتازة كانا على لائحة مسؤولي تشلسي أيضاً.

غادر بوكيتينو رغم صحوة متأخرة شهدت فريقه يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والتأهل لخوض مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكنه غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول 0-1 بعد التمديد وبصعوبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس انجلترا بهدف متأخر.