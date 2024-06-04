ديوكوفيتش يهزم سيروندولو في مباراة ماراثونية برولان جاروس

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كافح نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من أجل الفوز 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية، إذ تغلب المصنف الأول على مشكلات في الركبة عانى منها خلال المباراة.

بينما واجهت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا معاناة أقل في فوزها على الأميركية إيما نافارو 6-2 و6-3، لتبقى على مسار تحقيق أول ألقابها في باريس.

وفازت إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا القادمة من كازاخستان بسهولة 6-4 و6-3 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لتبلغ دور الثمانية في فرنسا للمرة الثانية في مسيرتها.

وحظيت اللاعبة الفرنسية المولودة في روسيا فارفارا جراتشيفا بمؤازرة كبيرة من الجماهير الغفيرة لكنها لم تتمكن من منع الهزيمة 7-5 و6-2 أمام الواعدة ميرا أندريفا.

وحقق ديوكوفيتش، الذي يتطلع لتعزيز رقمه القياسي في البطولات الكبرى بإحراز اللقب 25 له، الفوز رقم 370 له في تلك البطولات لينفرد بذلك بالرقم القياسي متفوقا على السويسري روجر فيدرر.

وبعد أن حقق الفوز في ثاني مباراة له من خمس مجموعات خلال أقل من 48 ساعة، احتفل ديوكوفيتش بالوصول إلى دور الثمانية للمرة 59 في سجل مشاركاته بالبطولات الكبرى، وهو رقم غير مسبوق، ليتفوق بذلك في رقم آخر على فيدرر الذي كان منافسا قويا له لفترة طويلة.

كذلك حقق ديوكوفيتش الفوز 11 له بمباراة من خمس مجموعات في سجل مشاركاته في رولان جاروس، معادلا بذلك رقم جايل مونفيس وستانيسلاس فافرينكا في حقبة البطولات المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش في كلمة وجهها باللغة الفرنسية إلى الجماهير الحاضرة في الاستاد "أوجه لكم من جديد شكرا كبيرا للغاية، لأنه كما كان الحال في المباراة الماضية، كان هذا الفوز هو فوزكم".

ولم يظهر على ديوكوفيتش (37 عاما) أي علامات إرهاق مبكر بعد فوزه في الدور الثالث على لورينتسو موسيتي في مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات ونصف الساعة وانتهت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفرض تفوقه على سيروندولو، الذي يفضل الملاعب الرملية، لينتزع المجموعة الأولى.

وعانى ديوكوفيتش من مشكلة في الركبة اليمنى في وقت مبكر من المجموعة الثانية واحتاج للعلاج في الملعب قبل أن ينقذ أربع نقاط كسر إرسال ويتعادل مع منافسه 3-3 عبر ضربة خلفية، لكنه سمح بعودة منافسه بعدها عبر إهدار إرساله في الشوط 12.

وكسر سيروندولو إرسال منافسه مجددا في وقت مبكر من المجموعة الثالثة ليتقدم 3-صفر وواصل تقدمه ليبدو ديوكوفيتش، للمباراة الثانية على التوالي، مهددا بالهزيمة ووداع البطولة التي فاز بها ثلاث مرات.

وبدا سيروندولو قريبا بشكل كبير من الفوز والتأهل عندما تقدم 4-2 في المجموعة الرابعة، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم وتألق ديوكوفيتش في ضربات الإرسال ثم رد بكرة قصيرة خلف الشبكة ليتقدم 6-5 قبل أن يحسم المجموعة ويحقق التعادل في المواجهة.

وحقق ديوكوفيتش بداية قوية في المجموعة الخامسة لكنه أهدر إرسالا، ثم تحدث بغضب عن حالة ملعب فيليب شاترييه، لكنه استعاد تركيزه بعدها وفاز بالمجموعة لينتزع بطاقة التأهل.

ووضع أليكس دي مينو حدا لسوء حظ لازم لاعبي أستراليا طوال 20 عاما في بطولة فرنسا، إذ حول المصنف 11 تأخره بمجموعة أمام دانييل ميدفيديف المصنف الخامس إلى الفوز 4-6 و6-2 و6-1 و6-3 ليتأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية في رولان جاروس.

ويلتقي دي مينو في دور الثمانية مع الفائز في مباراة الدور الرابع بين ألكسندر زفيريف المصنف الرابع وهولجر رونه المصنف 13.