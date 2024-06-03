تقارير: مبابي انضم رسميا إلى ريال مدريد

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كشفت تقارير إعلامية، الأحد، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع رسميا مع ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، في تغريدة على منصة "إكس":

كيليان مبابي إلى ريال مدريد. تم التوقيع على كل الوثائق وختمها وإكمالها.

من المقرر أن يعلن ريال مدريد عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل.

اتخذ مبابي قراره في فبراير؛ يمكن الآن اعتباره لاعبا جديدا في ريال مدريد.

كما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الريال يعتزم الإعلان عن توقيع مبابي في صفقة انتقال مجانية مطلع الأسبوع المقبل.

ويتواجد مبابي حاليا مع منتخب بلاده في معسكر تدريبي اسعدادا لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي لوكسمبورغ وكندا.

وفي مايو الماضي، أعلن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، أنه قرر الرحيل عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.