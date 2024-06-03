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تتويج ريال مدريد هدية لشاختار وصفعة لفرانكفورت.. كيف؟

3
JUNE
2024
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شكل فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا خبرا سارا لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وسيئا لأينتراخت فرانكفورت الألماني.
 
فقد أدى فوز الريال بهدفين نظيفين مساء السبت في المباراة النهائية، إلى حسم آخر الفرق التي ستتأهل بشكل مباشر إلى نسخة دوري الأبطال المكونة من 36 فريقا للموسم المقبل.
 
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مشاركة حامل اللقب في البطولة، لكن ريال مدريد ضمن مكانه بالفعل عن طريق حصده بطولة الدوري الإسباني قبل شهر.
 
بهذا، سيشارك في البطولة القارية الأبرز الفائز بالدوري المحلي في جولات التصفيات، الذي حصل على أعلى تصنيف بناء على النتائج في مسابقات الاتحاد الأوروبي على مدى 5 مواسم، وهذا النادي هو شاختار الفائز بالدوري الأوكراني الممتاز، الذي حصل على حصة مضمونة من جوائز دوري أبطال أوروبا المالية، وقيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
 
وتأهل دورتموند لدوري الأبطال باحتلاله المركز الخامس في الدوري الألماني.
 
وحصلت ألمانيا على المشاركة الخامسة الإضافية التي يمنحها اليويفا الآن للبلدين اللذين حقق فريقهما أفضل أداء في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، وبالتالي فقد حصلت إيطاليا على المركز الإضافي الآخر.
 
في حال كان دورتموند فاز على ريال مدريد في النهائي، لكانت ألمانيا حصلت على مشاركة فريق آخر في الـ"شامبيونزليغ" لصاحب المركز السادس في الـ"بوندزليغا"، وهو فرانكفورت.
 
وسيشارك فرانكفورت الآن في الدوري الأوروبي، الذي حصد لقبه عام 2022.
 
وأصبحت التصفيات المؤهلة المباشرة الـ29 لدوري أبطال أوروبا المقبلة معروفة الآن، وستتأكد 7 فرق أخرى في جولات التصفيات التي تنتهي في أغسطس المقبل.
 
وتشمل الدفعة الوافدين الجديدين في المنافسة، وهما جيرونا الإسباني وبريست الفرنسي.
 
كما تتضمن أيضا الفرق التي لعبت آخر مرة منذ عقود، عندما كانت المنافسة لا تزال تعرف باسم كأس أوروبا.
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