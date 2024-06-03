"رولان غاروس".. أنس جابر إلى دور الثمانية

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تأهلت التونسية أنس جابر للمرة الثانية إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت 6-4 و6-4 على الدنماركية كلارا تاوسون، في مباراة شهدت منافسة صعبة ضمن دور الـ16، الأحد.

وكسرت أنس (29 عاما) المصنفة التاسعة على العالم، إرسال منافستها المصنفة 72 على العالم خلال شوط ثالث صعب، وكادت أن تهدر إرسالها بنفسها في شوط ماراثوني من 26 نقطة، لكنها صمدت حتى حسمت المجموعة لصالحها.

وتقدمت أنس في المجموعة الثانية لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها، وتعافت بعدها في الشوط الخامس عندما ارتكبت تاوسون خطأين سهلين في توقيت صعب.

وكادت تاوسون، التي تغلبت في الدور الثاني على إيلينا أوستابنكو بطلة "رولان غاروس" 2017، وفي الدور الثالث على صوفيا كينين وصيفة البطولة سابقا، أن تتعادل في الشوط العاشر، لكن أنس واصلت تفوقها لتحسم الفوز في المباراة التي استغرقت نحو ساعة ونصف.

وفي دور الثمانية، تلتقي أنس، التي تهدف لإحراز أول لقب لها في البطولات الكبرى بعد أن وصلت إلى نهائي ويمبلدون مرتين وإلى نهائي أميركا المفتوحة مرة، كوكو غوف المصنفة الثالثة على العالم.