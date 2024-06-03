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مورينيو لجماهير فريقه الجديد: أحلامكم هي أحلامي

3
JUNE
2024
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قدم فناربخشه التركي مدربه الجديد جوزيه مورينيو، الأحد، أمام الآلاف من الجماهير المتحمسة.
 
ولا يرتبط مورينيو (61 عاما) بأي فريق منذ استغناء روما الإيطالي عن خدماته في يناير الماضي.
 
وأقام النادي التركي حفلا لتقديم المدرب البرتغالي على ملعب الفريق في إسطنبول، بوجود الآلاف من الجماهير التي تغنت باسم مورينيو.
 
وقال مورينيو للجماهير وهو يلوح بقميص فناربخشه: "عادة تحب (الجماهير) المدرب بعد تحقيق الانتصارات. لكن في هذه الحالة أشعر بالحب قبل الانتصارات وهذه مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ولهذا أشعر وأعدكم من هذه اللحظة أنني أنتمي لهذه العائلة".
 
وأضاف مورينيو: "أصبح هذا القميص جزءا مني. منذ اللحظة التي قابلت فيها الرئيس علي كوتش واطلعت على أفكاره وخططه، أردت القدوم إلى هنا وأن أكون مدربكم. منذ اللحظة التي وقعت فيها على العقد أصبحت أحلامكم هي أحلامي الآن".
 
وقال رئيس النادي: "أرحب بالمدرب مورينيو نيابة عن جماهيرنا. هو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم. أنا متأكد أنه سيكون المدرب الفائز هنا كما كان (فائزا) مع الفرق الأخرى في السابق".
 
وسيتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني للفريق التركي خلفا للمدرب المحلي إسماعيل كارتال، الذي أقيل من منصبه الجمعة بعد أن تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري، لكنه تعادل 6 مرات ما كلفه خسارة اللقب المحلي لصالح غلطة سراي جاره في إسطنبول بفارق 3 نقاط.
 
وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع بورتو البرتغالي وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، مساعدة فناربخشه على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.
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