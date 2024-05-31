تعليق ناري لمحرز بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر

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خرج نجم الأهلي السعودي، رياض محرز عن صمته بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا في السادس والعاشر من يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف المدير الفني لمنتخب الجزائر، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش في وقت سابق يوم الخميس عن قائمة "الخضر" والتي شهدت غياب القائد رياض محرز، رغم تألقه الواضح في الفترة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وعن هذا الأمر، قال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة: "من الواضح أن قرار استبعاد رياض محرز يشغل الجميع في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتذكر أنني تحدثت مع اللاعب (محرز) خلال شهر مارس الماضي، وطلب مني عدم ضمه، فالاتفاق أنه كان سيتصل بي حال رغب في الانضمام".

ورد محرز بقوة عبر حسابه في منصة "إكس" على تصريحات مدرب منتخب الجزائر، قائلا: "لم أتلق أي مكالمة من المدرب ولا من اتحاد الكرة، لقد شعرت ببعض الألم في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في البطولة مع فريقي حتى أكون جاهزا لهاتين المباراتين المهمتين في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي: "أتمنى حظا موفقا للمنتخب الجزائري في المباريات المقبلة، لكن كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرا، يبقى الأكيد أنني أحترم اختيارات المدرب، ولكن كان يجب علي التوضيح".