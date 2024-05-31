living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعليق ناري لمحرز بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر

31
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خرج نجم الأهلي السعودي، رياض محرز عن صمته بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا في السادس والعاشر من يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
 
وكشف المدير الفني لمنتخب الجزائر، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش في وقت سابق يوم الخميس عن قائمة "الخضر" والتي شهدت غياب القائد رياض محرز، رغم تألقه الواضح في الفترة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.
 
 
وعن هذا الأمر، قال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة: "من الواضح أن قرار استبعاد رياض محرز يشغل الجميع في الوقت الحالي".
 
وأضاف: "أتذكر أنني تحدثت مع اللاعب (محرز) خلال شهر مارس الماضي، وطلب مني عدم ضمه، فالاتفاق أنه كان سيتصل بي حال رغب في الانضمام".
 
ورد محرز بقوة عبر حسابه في منصة "إكس" على تصريحات مدرب منتخب الجزائر، قائلا: "لم أتلق أي مكالمة من المدرب ولا من اتحاد الكرة، لقد شعرت ببعض الألم في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في البطولة مع فريقي حتى أكون جاهزا لهاتين المباراتين المهمتين في تصفيات كأس العالم 2026".
 
 
وتابع النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي: "أتمنى حظا موفقا للمنتخب الجزائري في المباريات المقبلة، لكن كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرا، يبقى الأكيد أنني أحترم اختيارات المدرب، ولكن كان يجب علي التوضيح".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   