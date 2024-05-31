"صفعة أخيرة" لباريس.. ريال مدريد يتحدى بتقديم مبابي

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كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، عن نية ريال مدريد الإسباني، الإعلان عن التعاقد مع كيليان مبابي، قبل انتهاء عقد الأخير مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وبالرغم من أعن عقد مبابي يستمر مع باريس سان جرمان إلى 30 يونيو القادم، إلا أن ريال مدريد سيقدم مبابي كلاعبه الجديد قبل هذا الموعد.

وقد يمثل إعلان تقديم مبابي قبل انتهاء عقده، "الصفعة الأخيرة" لباريس سان جرمان، الذي خسر معركته مع اللاعب، وفشل بإقناعه بالبقاء، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

وقال رومانو إن ريال مدريد ينوي تقديم مبابي بقميص الفريق الملكي قبل انطلاق بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، أي قبل موعد 14 يونيو المقبل.

وسيركز ريال مدريد على المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا السبت، أمام بوروسيا دورتموند، قبل أن يلتفت لإعلان صفقة مبابي المرتقبة الأسبوع المقبل.