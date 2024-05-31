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أصدرت محكمة جنح في القاهرة، الخميس، حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية اتهامه بالاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر قضت أيضا بحرمان الشحات من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وأداء 100 ألف جنيه كتعويض مادي.

وكانت الكاميرات قد رصدت اعتداء الشحات على الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفريق الأحمر لقب الدوري الممتاز في 23 يوليو الماضي.

وبعد الواقعة استمعت النيابة لمحمد الشيبي في بلاغ الذي اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب.

وكشفت التحقيقات بناء على ما جاء في البلاغ "أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته".

وأضاف البلاغ ترتب على تلك الأفعال أن ألحق بالشاكي أفدح الأضرار الجسدية والمادية والنفسية من خلال انتشار الكثير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة الاعتداء".