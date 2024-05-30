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رونالدو يتسلم جائزة هداف الدوري السعودي

30
MAY
2024
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تسلم قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء، جائزة أفضل هداف في دوري روشن السعودي لكرة القدم.
 
ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي في منصة "إكس"، صورة لرونالدو مع جائزة أفضل هداف وعلق قائلا: :التاريخي .. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف عن موسم 2023-2024".
 
وقدم رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر السعودي  في يناير 2023، أداء استثنائيا في موسم 2023-2024، محطما الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفا، وذلك الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ دوري روشن في موسم واحد.
 
كما صنع "الدون" 11 هدفا لزملائه ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى أيضا في تاريخ دوري روشن).
 
وأصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر.
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