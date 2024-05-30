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كيف فاز الزمالك بالكونفيدرالية وذهبت المكافآة لأندية أخرى؟

30
MAY
2024
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ينتظر نادي الزمالك انتعاش خزائنه بمبلغ 2 مليون دولار، قيمة الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن جزءاً من المكافأة ربما يذهب إلى أندية أخرى.
فقد وضع نادي بيراميدز بنوداً في عقود ثلاثة لاعبين انتقلوا إلى الزمالك، هم عمر جابر، وعبد الله السعيد، ونبيل دونغا، تنص على حصوله على حوافز إضافية حال فوز الزمالك بالكونفدرالية.
 
وأرسل بيراميدز خطاباً رسمياً إلى الزمالك يطلب خلاله الحصول على قيمة المكافآت الخاصة باللاعبين الثلاثة وفقاً لتعاقداتهم عند الانتقال إلى القلعة البيضاء.
 
اللافت في الأمر أن عبد الله السعيد لم يتمكن من المشاركة مع الزمالك في الكونفدرالية بسبب مشاركته في نفس الموسم إفريقياً مع بيراميدز، ومع ذلك بات الزمالك مطالباً بدفع مليون جنيه خالصة الضرائب.
 
4.5 مليون جنيه
 
يبلغ إجمالي مستحقات بيراميدز لدى الزمالك بسبب لاعبيه السابقين 4.5 مليون جنيه مصري (100 ألف دولار)، لكن النادي المتوج بالكونفدرالية لم يرد بعد على المخاطبات الرسمية.
 
ونقل موقع اليوم السابع عن مصدر في نادي الزمالك قوله إن بند عبد الله السعيد في العقد الموقع بين الزمالك وبيراميدز فٌسر بالخطأ، لافتاً إلى أن النادى الأبيض سيتواصل مع مسئولي النادى السماوى لتوضيح هذا اللغط الذى أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.
 
وأضاف أنه يحق لنادى بيراميدز تقاضى هذا المبلغ ولكن حال تتويج اللاعب ببطولة أفريقية، وهو الأمر الذى لم يحدث لأن اللاعب لم يقيد في القائمة الأفريقية للفريق وبالتالي لم تحسب له بطولة الكونفدرالية.
 
نصيب نادي إنبي
 
بدوره، وضع نادي إنبي شرطاً مماثلاً بقيمة 100 ألف دولار، عند انتقال لاعبه الشاب زياد كمال إلى الزمالك، ليصبح الأبيض مطالباً بسداد المبلغ إلى النادي البترولي.
 
من جانبه، أرسال الزمالك خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي "الكاف" من أجل الحصول على المكافأة سريعاً، إذ يحتاج الأمر إلى عدة أسابيع لوصول المبلغ إلى خزينة النادي المتوج باللقب. 
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