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باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم الحارس الروسي سافونوف

29
MAY
2024
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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبرم اتفاقا لضم الحارس الروسي الدولي ماتفي سافونوف من كراسنودار.
 
وكتب رومانو على حسابه في منصة "إكس": "ماتفي سافونوف إلى باريس سان جيرمان، ها نحن ذا!".
 
وأضاف: "تم إبرام اتفاق مع حارس المرمى الروسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان من كراسنودار كما تم الكشف عن ذلك الأحد الماضي".
 
وأوضح أن الصفقة ستكلف النادي الباريسي 20 مليون يورو مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشمل المكافآت أيضا.
 
وكشف الخبير الإيطالي أن سافونوف (25 عاما) سيوقع بعد تجاوزه الفحوصات الطبية اللازمة عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان سان جيرمان حتى يونيو 2029.
 
ومن جانبه، كشف الصحفي في شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فابريس هوكينز عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الثلاثاء، أن سافونوف وصل إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لسان جرمان بعد حصوله على الضوء الأخضر من فريقه الروسي.
 
وأضاف أن عقد الحارس الدولي الروسي سيمتد لخمسة مواسم مع سان جيرمان.
روسيا اليوم
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