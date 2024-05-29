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شيكابالا يعلن رسميا عن موعد اعتزاله كرة القدم

29
MAY
2024
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أعلن قائد نادي الزمالك المصري لكرة القدم محمود عبد الرازق شيكا بالا يوم الثلاثاء أنه سيعتزل اللعب مع نهاية الموسم المقبل 2024-2025.
 
وقال شيكابالا في مقابلة تلفزيونية: "قررت الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.. سيكون الموسم المقبل الأخير لي مع كرة القدم، وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح".
 
وأضاف صاحب الـ38 عاما: "جددت عقدي مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، وحسين لبيب (رئيس الزمالك) أبلغني بوضع الرقم المناسب لي ولكنني رفضت بالتأكيد".
 
وتابع الدولي المصري السابق: "أبلغني لبيب باختيار موعد اعتزالي في الوقت المناسب لي، ولكنني سأعتزل بنهاية الموسم المقبل ولن أستكمل تعاقدي لموسمين".
 
وكان شيكابالا قد بدأ مسيرته مع الزمالك في صيف 2003 بعد أن تم تصعيده من فريق الناشئين، وخاض بعدها تجارب احترافية في أندية باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وأبولون اليوناني قبل أن يعود مجددا لفريق بداياته (الزمالك).
 
وتوج شيكابالا بعدة ألقاب مع الزمالك بينها لقب الدوري المصري أربع مرات وكأس مصر خمس مرات وكأس الكونفدرالية الإفريقية.
روسيا اليوم
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