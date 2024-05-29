فيديو.. مواجهة غاضبة وصدام حاد بين إيتو ومدرب الكاميرون

A + A -

تحول اجتماع بين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، والمدرب البلجيكي الجديد للمنتخب الأول مارك بريس، الثلاثاء، إلى مواجهة غاضبة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي تم تعيينه من قبل وزارة الرياضة في البلاد أوائل أبريل الماضي، من دون أي تدخل من الاتحاد الكاميروني، مما أدى إلى مواجهة صدامية بين الرجلين.

وتلقى بريس دعوة لحضور "جلسة عمل" من قبل إيتو، بينما تستعد الكاميرون لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إيتو وهو يرحب في البداية ببريس، قبل أن تشتعل المواجهة بينهما.

ورصد المقطع أولا إيتو وهو يطرد أحد الموظفين في الوزارة، بعدما كان يرغب في حضور الاجتماع، قبل أن يحاول بريس هو الآخر المغادرة.

وتوجه النجم الكاميروني السابق نحوه، وقال له: "إذا غادرت هذه القاعة فسأكون مضطرا لاستدعاء اللجنة التنفيذية كما ينص على ذلك القانون".

وأضاف بنبرة عالية: "أنا رئيس الاتحاد، لذا أطلب منكم مرة أخرى البقاء في هذه القاعة".

ورد المدرب البلجيكي على إيتو بالقول: "يمكنكم القيام بما تريدون، لكن أنا المدرب هنا وأنا من يقرر في النهاية ما يجب القيام به. توقفوا عن الصراخ".

وعاد اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ليضيف غاضبا: "لا تتحدث معي أبدا بهذه الطريقة. أوقف هذا الأمر المقرف. أين تعتقد أنك تتواجد؟ هل تعتقد أنني سأقوم بأمر مشابه في بلجيكا؟ إذن كيف يمكنك فعل ذلك في الكاميرون؟".

وسخر بريس من إيتو بالقول: "أنت لم تكن أبدا مدربا، كنت كذلك لمدة 3 أسابيع فقط"، ليرد عليه رئيس الاتحاد الكاميروني: "صحيح، لكنني كنت لاعبا عظيما جدا جدا".

وغادر المدير الفني القاعة في النهاية، بينما كان إيتو يعيد جملته: "إذا غادرت، فإنك لن تعود أبدا".

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

https://twitter.com/i/status/1795404691754430517