living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو.. مواجهة غاضبة وصدام حاد بين إيتو ومدرب الكاميرون

29
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحول اجتماع بين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، والمدرب البلجيكي الجديد للمنتخب الأول مارك بريس، الثلاثاء، إلى مواجهة غاضبة.
 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي تم تعيينه من قبل وزارة الرياضة في البلاد أوائل أبريل الماضي، من دون أي تدخل من الاتحاد الكاميروني، مما أدى إلى مواجهة صدامية بين الرجلين.
 
وتلقى بريس دعوة لحضور "جلسة عمل" من قبل إيتو، بينما تستعد الكاميرون لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.
 
 
 
ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إيتو وهو يرحب في البداية ببريس، قبل أن تشتعل المواجهة بينهما.
 
ورصد المقطع أولا إيتو وهو يطرد أحد الموظفين في الوزارة، بعدما كان يرغب في حضور الاجتماع، قبل أن يحاول بريس هو الآخر المغادرة.
 
وتوجه النجم الكاميروني السابق نحوه، وقال له: "إذا غادرت هذه القاعة فسأكون مضطرا لاستدعاء اللجنة التنفيذية كما ينص على ذلك القانون".
 
وأضاف بنبرة عالية: "أنا رئيس الاتحاد، لذا أطلب منكم مرة أخرى البقاء في هذه القاعة".
 
ورد المدرب البلجيكي على إيتو بالقول: "يمكنكم القيام بما تريدون، لكن أنا المدرب هنا وأنا من يقرر في النهاية ما يجب القيام به. توقفوا عن الصراخ".
 
وعاد اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ليضيف غاضبا: "لا تتحدث معي أبدا بهذه الطريقة. أوقف هذا الأمر المقرف. أين تعتقد أنك تتواجد؟ هل تعتقد أنني سأقوم بأمر مشابه في بلجيكا؟ إذن كيف يمكنك فعل ذلك في الكاميرون؟".
 
وسخر بريس من إيتو بالقول: "أنت لم تكن أبدا مدربا، كنت كذلك لمدة 3 أسابيع فقط"، ليرد عليه رئيس الاتحاد الكاميروني: "صحيح، لكنني كنت لاعبا عظيما جدا جدا".
 
وغادر المدير الفني القاعة في النهاية، بينما كان إيتو يعيد جملته: "إذا غادرت، فإنك لن تعود أبدا".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
 
https://twitter.com/i/status/1795404691754430517
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   