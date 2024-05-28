بطولة وكأس الإتحاد بألعاب القوى (تحت 14 وتحت 16 سنة)

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5 أرقام قياسية جديدة لغدي أبو شقرا ولين الحوت وهيفا فران وشربل الحزوري ويمنى فرح

ضمن روزنامة نشاطاته الرياضية، نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى على ملعب مدرسة سيدة الجمهور، بطولة وكأس الإتحاد بالعاب القوى(تحت 14 وتحت 16 سنة) على مدى ثلاثة أيام .وإنطلقت كافة المسابقات في الوقت المحدّد بمشاركة حوالي 360 عداء وعداءة ينتمون إلى 17 ناد إتحادي .

حضر البطولة رئيس الإتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان والأعضاء جوزف ساسين وأيمن الشامي وفيليب بجاني ونديم عبود.

وتمّ تسجيل 4 أرقام قياسية وطنية جديدة، للاعب غدي أبو شقرا من نادي ليتز ران في مسابقة 60 متر - دون 14 سنة ذكور 7.73 ث (الرقم السابق 7,74 ث للاعب شربل مطانيوس من نادي الأنطونية) واللاعبة لين الحوت من نادي ليتز ران في مسابقة 80م حواجز – دون 16 سنة إناث 13.65 ث (الرقم السابق للاعبة نفسها 14.66 ث) واللاعبة هيفا فران من نادي إنتر ليبانون في مسابقة 200 متر حواجز - دون 16 سنة إناث 31.96 ث (الرقم السابق 38.41 ث للاعبة لينا أنسي من نادي إنتر ليبانون) واللاعب شربل حزوري من نادي بترون ستارز في مسابقة 200 متر حواجز - دون 16 سنة ذكور 28.64 ث (الرقم السابق 32.50 ث للاعب مارك شوشاني من نادي الشانفيل)واللاعبة يمنى فرح من نادي الجمهور في مسابقة 2000م مشي – دون 14 سنة إناث 13:40.32 الرقم السابق آفا أبو جبران من نادي ماريست الشانفيل).

وجاءت نتائج الفرق على الشكل التالي:

*ترتيب الفرق تحت 14 سنة - إناث:

1- المركز الأوّل : الجمهور 112 نقطة

2- المركز الثاني : الشانفيل 69 نقطة

3- المركز الثالث : ليتز ران 53 نقطة

*ترتيب الفرق تحت 14 سنة - ذكور:

1- المركز الأوّل : ليتز ران 98 نقطة

2- المركز الثاني : الجمهور 66 نقطة

3- المركز الثالث : الشانفيل 57 نقطة

ترتيب الفرق تحت 16 سنة - إناث:

1- المركز الأوّل : الجمهور 77 نقطة

2- المركز الثاني : ليتز ران 61 نقطة

3- المركز الثالث : بترون ستارز 53 نقطة

ترتيب الفرق تحت 16 سنة - ذكور:

4- المركز الأوّل : الجمهور 115 نقطة

5- المركز الثاني : ليتز ران 59 نقطة

6- المركز الثالث : بترون ستارز 49 نقطة

النتائج الفردية

وجاءت النتائج الفردية على الشكل التالي:

1- مسابقة الوثب الثلاثي دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: سارة أبي صعب – الجمهور 8.49 متر

المركز الثاني: يارا ساسين – بترون ستارز 8.13 متر

المركز الثالث: سارة حسون – الشانفيل 8.08 متر

2- مسابقة الوثب الثلاثي دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: نسرين معوّض – بترون ستارز 9.99 متر

المركز الثاني: ناي لمع – الجمهور 8.63 متر

المركز الثالث: كريستيل شحادة – الجمهور 8.62 متر

3- مسابقة رمي الكرة الحديدية دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: كلوي عيد – الشانفيل 10.29 متر

المركز الثاني: كارلي باسيل – ماريست شانفيل 9.72 متر

المركز الثالث: سلوى بدر الدين – ليتز ران 9.61 متر

4- مسابقة رمي الكرة الحديدية دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: لوسيانا طبراني – الشانفيل 9.35 متر

المركز الثاني: كريستا ماريا شاهين – الشانفيل 9.00 متر

المركز الثالث: تمارا جريج – بترون ستارز 8.87 متر

5- مسابقة إطاحة المطرقة دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: غبريال بو سرحال – ليتز ران 32.55 متر

المركز الثاني: جايمس داغر – الجمهور 22.67 متر

المركز الثالث: ألكسندر حداد – الجمهور 21.55 متر

6- مسابقة إطاحة المطرقة دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كريستيان الخوري – إنتر ليبانون 34.54 متر

المركز الثاني: إيلي يعقوب – بترون ستارز 31.11 متر

المركز الثالث: رالف معلوف – الجمهور 28.80 متر

7- مسابقة 60 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: كريستل جبور – الجمهور 8.48 ث

المركز الثاني: شانيل سويدي – الشانفيل 8.78 ث

المركز الثالث: ميلا نحلة – الجمهور 8.87 ث

8- مسابقة 60 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: غدي أبو شقرا – ليتز ران 7.73 ث (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 7,74 ث للاعب شربل مطانيوس من نادي الأنطونية)

المركز الثاني: سمير طبراني – الشانفيل 8.15 ث

المركز الثالث: كيفن رزوق – ليتز ران 8.48 ث

9- مسابقة 80 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: سيرين عون – ليتز ران 10.62 ث

المركز الثاني: غلوريا قمر – ليتز ران 10.73 ث

المركز الثالث: مريم مسيكة – إنتر ليبانون 10.93 ث

10- مسابقة الوثب الثلاثي دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: جو بدين – ليتز ران 9.11 متر

المركز الثاني: غدي بستاني – ماريست شانفيل 8.90 متر

المركز الثالث: جو دكاش – ليتز ران 8.80 متر

11- مسابقة الوثب الثلاثي دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: راين فاروجان – الشانفيل 11.63 متر

المركز الثاني: غريغوري شبلي – ليتز ران 11.30 متر

المركز الثالث: مالك الحوت – ليتز ران 11.29 متر

12- مسابقة رمي الكرة الحديدية دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: ألكسندر حداد – الجمهور 9.35 متر

المركز الثاني: رشاد عبيد – ليتز ران 8.22 متر

المركز الثالث: عمر جو بركات – الشانفيل 8.21 متر

13- مسابقة رمي الكرة الحديدية دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: رالف معلوف – الجمهور 11.82 متر

المركز الثاني: جيورجيو قهوجي – الجمهور 11.75 متر

المركز الثالث: فابيانو جرجورة – ليتز ران 11.74 متر

14- مسابقة إطاحة المطرقة دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: إليا لبكي – الجمهور 24.90 متر

المركز الثاني: لين سلامة – سلعاتا 24.10 متر

المركز الثالث: سلوى بدر الدين – ليتز ران 22.78 متر

15- مسابقة إطاحة المطرقة دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ساي حنا – بترون ستارز 27.00 متر

المركز الثاني: ناي لمع – الجمهور 23.14 متر

المركز الثالث: ميرا فياض – بترون ستارز 21.81 متر

16- مسابقة 80 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كريستوفر أبو جودة – ليتز ران 9.62 ث

المركز الثاني: غريغوري شبلي – ليتز ران 9.81 ث

المركز الثالث: جيوفاني سمعان – الجمهور 9.95 ث

17- مسابقة 50 متر حواجز دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: تيا غلاييني – إنتر ليبانون 9.48 ث

المركز الثاني: يارا ساسين – بترون ستارز 10.06 ث

المركز الثالث: رومي نصار – الجمهور 10.08 ث

18- مسابقة 50 متر حواجز دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: سيدريك عون – ليتز ران 8.25 ث

المركز الثاني: غبريال الحاج موسى – مال شانفيل 8.35 ث

المركز الثالث: أنطوان خزعل – الجمهور 8.51 ث

19- مسابقة 80 متر حواجز دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: لين الحوت – ليتز ران 13.65 ث (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 14.66 ث للاعبة نفسها)

المركز الثاني: سيينا كرم – الجمهور 16.04 ث

20- مسابقة 80 متر حواجز دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كارل حبيش – الجمهور 12.55 ث

المركز الثاني: شربل الحزوري – بترون ستارز 12.75 ث

المركز الثالث: نزيه عواضة – إنتر ليبانون 16.29 ث

21- مسابقة رمي الرمح دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: لين نادر – بترون ستارز 27.44 متر

المركز الثاني: ليلى عزير – الجمهور 20.18 متر

المركز الثالث: تمارا جريج – بترون ستارز 18.40 متر

22- مسابقة رمي الرمح دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: آكسل أبي راشد – الجمهور 26.93 متر

المركز الثاني: جاين صعب – الشانفيل 22.55 متر

المركز الثالث: كاتيا شيبان – الشانفيل 17.50 متر

23- مسابقة 300 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ليا بو صالح – ليتز ران 44.29 ث

المركز الثاني: أكسل أبي راشد – الجمهور 46.88 ث

المركز الثالث: سيينا مطر – ليتز ران 50.14 ث

24- مسابقة الوثب الطويل دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: لين نافع – إنتر ليبانون 4.08 متر

المركز الثاني: ريانا غنطوس – إنتر ليبانون 4.06 متر

المركز الثالث: تيا رزق – الشانفيل 3.92 متر

25- مسابقة الوثب الطويل دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: سيرين عون – ليتز ران 4.80 متر

المركز الثاني: صوفي طنوس – بترون ستارز 3.83 متر

المركز الثالث: جاين عون – الجمهور 3.62 متر

26- مسابقة رمي القرص دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: ستيفان عون – بترون ستارز 26.79 متر

المركز الثاني: ألبرت جاد – الشانفيل 18.10 متر

المركز الثالث: ريان غانم -الشانفيل 17.73 متر

27- مسابقة رمي القرص دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كريستيان الخوري – إنتر ليبانون 30.99 متر

المركز الثاني: إيلي يعقوب – بترون ستارز 27.19 متر

المركز الثالث: ميشال طبال – الجمهور 27.10 متر

28- مسابقة 300 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: جوزف أبو جودة – الأنطونية 42.68 ث

المركز الثاني: زياد الشامي – ليتز ران 42.81 ث

المركز الثالث: مارون شعار – الشانفيل 47.15 ث

29- مسابقة 300 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ماريا فران – إنتر ليبانون 45.36 ث

المركز الثاني: لمى مصطفى – ليتز ران 46.58 ث

المركز الثالث: كارن جبور – الجمهور 46.85 ث

30- مسابقة رمي الرمح دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: غبريال بو سرحال – ليتز ران 31.54 متر

المركز الثاني: ستيفان عون – بترون ستارز 24.98 متر

المركز الثالث: إياد عزير – الجمهور 22.66 متر

31- مسابقة رمي الرمح دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كريس أسمر – الجمهور 33.46 متر

المركز الثاني: جورج تشيفيدجيان – هومنتمن بيروت 25.00 متر

المركز الثالث: آلان شامي – الجمهور 22.36 متر

32- مسابقة 300 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: جيوفاني سمعان – الجمهور 40.58 ث

المركز الثاني: صلاح الدين الحاج – بترون ستارز 40.61 ث

المركز الثالث: يوسف حجازي – الأنصار 41.17 ث

33- مسابقة رمي القرص دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: كلوي عيد – الشانفيل 20.02 متر

المركز الثاني: إليا لبكي – الجمهور 18.42 متر

المركز الثالث: إليسا دعبول – بترون ستارز 17.67 متر

34- مسابقة رمي القرص دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ساي حنا – بترون ستارز 25.76 متر

المركز الثاني: كاميل بويري – الجمهور 22.78 متر

المركز الثالث: كارين هوفاجنيان – هومنتمن برج حمود 22.17 متر

35- مسابقة الوثب الطويل دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: زياد الشامي – ليتز ران 4.38 متر

المركز الثاني: غبريال الحاج موسى – الشانفيل 4.37 متر

المركز الثالث: كيفن سرياني – الجمهور 4.02 متر (سرعة الهواء -1.8 m/s)

36- مسابقة الوثب الطويل دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: راين فاروجان – الشانفيل 5.58 متر

المركز الثاني: جان ماري أبي راشد – الجمهور 5.49 متر

المركز الثالث: مالك الحوت – ليتز ران 5.33 متر

37- مسابقة 2000 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ناي مصطفى – ليتز ران 7.38.50 د

المركز الثاني: إيفا نحاس – الجمهور 7.46.32 د

المركز الثالث: غايا باسيل – الشانفيل 7.54.98 د

38- مسابقة 2000 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: خالد الزعبي – الإيليت 6.49.07 د

المركز الثاني: صلاح شاهين – ليتز ران 6.59.32 د

المركز الثالث: هادي ملاط – الجمهور 7.21.38 د

39- مسابقة 2000 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ميا صهيون – الإيليت 8.04.24 د

المركز الثاني: مايا رعد – القلعة 8.15.42 د

المركز الثالث: ليلى بجاني – الجمهور 8.37.86 د

40- مسابقة 2000 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: لوكاس بو سليمان – الجمهور 6.34.49 د

المركز الثاني: مصعب علوش – القلعة 6.46.96 د

المركز الثالث: رافاييل إسطه – الجمهور 6.48.42 د

41- مسابقة 2000 متر مشي دون 14 سنة إناث

المركز الأول: يمنى فرح – الجمهور 13.40.32 د (رقم قياسي جديد، الرقم السابق 13:50.20 للاعبة آفا أبو جبران من نادي الشانفيل)

المركز الثاني: ماريا ريتا مسعود – الشانفيل 14.04.03 د

المركز الثالث: يانا لبكي – الجمهور 15.36.76 د

42- مسابقة 3000 متر مشي دون 16 سنة إناث

المركز الأول: غاييل صوايا – الشانفيل 20.52.12 د

المركز الثاني: مارانا لبكي – الجمهور 21.00.54 د

43- مسابقة 200 متر حواجز دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول:هيفا فران – إنتر ليبانون 31.96 ث (رقم قياسي جديد) (الرقم السابق 38.41 ث للاعبة لينا أنسي من نادي إنتر ليبانون)

المركز الثاني: ماريا فران – إنتر ليبانون 32.57 ث

المركز الثالث: نسرين معوض – بترون ستارز 33.52 ث

44- مسابقة 200 متر حواجز دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: شربل الحزوري – بترون ستارز 28.64 ث(رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 32.50 ث للاعب مارك شوشاني من نادي الشانفيل)

المركز الثاني: كارل حبيش – الجمهور 30.59 ث

المركز الثالث: نزيه عواضه – إنتر ليبانون 31.21 ث

45- مسابقة 120 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ليا بو صالح – ليتز ران 16.16 ث

المركز الثاني: كريستل جبور – الجمهور 16.32 ث

المركز الثالث: ميلا نحلة – الجمهور 17.30 ث

46- مسابقة 120 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: غدي أبو شقرا – ليتز ران 15.26 ث

المركز الثاني: سمير طبراني – الشانفيل 16.16 ث

المركز الثالث: مارك مطر – الجمهور 16.38 ث

47- مسابقة 150 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: مريم مسيكة – إنتر ليبانون 20.22 ث

المركز الثاني: غلوريا قمر – ليتز ران 20.39 ث

المركز الثالث: كلارا بعقليني – الجمهور 20.41 ث

48- مسابقة الوثب العالي دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: انطوان خزعل – الجمهور 1.60 متر

المركز الثاني: نبيل حواط – الجمهور 1.25 متر

المركز الثالث: جو بادين – ليتز ران 1.25 متر

49- مسابقة الوثب العالي دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: مارك مدور – ليتز ران 1.71 متر

المركز الثاني: كارل قسيس – الجمهور 1.56 متر

المركز الثالث: طوني كيوان – ليتز ران 1.56 متر

50- مسابقة 150 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: جان ماري أبي راشد – الجمهور 17.71 ث

المركز الثاني: كريستوفر أبو جودة – ليتز ران 17.86 ث

المركز الثالث: إيلي ريس – الجمهور 18.66 ث

51- مسابقة 1000 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ناي مصطفى – ليتز ران 3.33.91 د

المركز الثاني: كارين بواب – إنتر ليبانون 3.34.56 د

المركز الثالث: إيفا نسناس – الجمهور 3.36.07 د

52- مسابقة 1000 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: عثمان بركة – إنتر ليبانون 3.09.59 د

المركز الثاني: جوزف أبو جودة – الأنطونية 3.11.95 د

المركز الثالث: صلاح شاهين – ليتز ران 3.17.28 د

53- مسابقة 1000 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: هيفا فران – إنتر ليبانون 3.22.95 د

المركز الثاني: كارن جبور – الجمهور 3.27.67 د

المركز الثالث: سارة شعبان – إنتر ليبانون 3.33.12 د

54- مسابقة 1000 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: رافاييل إسطه – الجمهور 3.14.18 د

المركز الثاني: أوليفر قربان – الجمهور 3.15.81 د

المركز الثالث: أيمن اليوسف – تضامن صور 3.24.02 د

55- مسابقة الوثب العالي دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: رافاييلا رعد – الجمهور 1.35 متر

المركز الثاني: ثيا رزق – الشانفيل 1.28 متر

المركز الثالث: سارة حسون – الشانفيل 1.24 متر

56- مسابقة الوثب العالي دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: لين الحوت – ليتز ران 1.40 متر

المركز الثاني: سيلين كيلاغبيان – الشانفيل 1.35 متر

المركز الثالث: لين ربيز – الشانفيل 1.30 متر

57- مسابقة 2000 متر موانع دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: لوكاس أبو سليمان – الجمهور 7.09.39 د

المركز الثاني: صلاح الدين الحاج – بترون ستارز 7.46.11 د

المركز الثالث: مراد حماد – ليتز ران 8.21.09 د

58- مسابقة البدل 4× 60 متر دون 14 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: الجمهور 34.37 ث

المركز الثاني: ليتز ران 35.35 ث

المركز الثالث: الشانفيل 35.36 ث

59- مسابقة البدل 4× 60 متر دون 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: ليتز ران 32.04 ث

المركز الثاني: الشانفيل 32.60 ث

المركز الثالث: الجمهور 33.30 ث

60- مسابقة البدل 4× 80 متر دون 16 سنة إناث (نهائي)

المركز الأول: ليتز ران 43.63 ث

المركز الثاني: الجمهور 44.03 ث

المركز الثالث: بترون ستارز 44.86 ث

61- مسابقة البدل 4× 80 متر دون 16 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: الجمهور 38.81 ث

المركز الثاني: ليتز ران 39.49 ث

المركز الثالث: بترون ستارز 39.92 ث