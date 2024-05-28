كرة الطاولة: سعد الدين الهبش بطل كأس الربيع

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أحرز سعد الدين الهبش لاعب النادي الأهلي صيدا لقب كأس الربيع بكرة الطاولة عقب فوزه في المباراة النهائية على محمد حميّه (انترانيك بيروت) ٣/١ (٨-١١، ١١-٨، ١١-٨، ١١-٨). وجرت الأدوار النهائية على طاولة "الفوروم دو بيروت" ضمن مهرجان بيروت الرياضي .
وكانت منافسات كأس الربيع انطلقت في المحافظات ليتأهل للأدوار النهائية 16 لاعب تنافسوا لأربعة أيام ضمن فعاليات المهرجان.
وكان سعد الدين الهبش (بطل لبنان ٢٠٢٣) فاز في النصف النهائي على حسن شبيب (الأهلي صيدا) ٣/ صفر فيما فاز محمد حميّه في النصف النهائي على محمد نورالهبش (الأهلي صيدا) ٣/٢.
قاد المباريات الحكام الدوليون سارة جابر، مصطفى الدقدوقي وغدير سبيتي، والاتحاديون إيلي سليمان، ميشال السمعاني وسينتيا غصن.
أشرف على المباريات الحكم العام ربيع الملّ ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.
في الختام، سلّم رئيس الاتحاد جورج كوبلي وعضو الاتحاد ساهاك بيدينيان ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى الفائزين.