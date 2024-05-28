كرة الطاولة: سعد الدين الهبش بطل كأس الربيع

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أحرز سعد الدين الهبش لاعب النادي الأهلي صيدا لقب كأس الربيع بكرة الطاولة عقب فوزه في المباراة النهائية على محمد حميّه (انترانيك بيروت) ٣/١ (٨-١١، ١١-٨، ١١-٨، ١١-٨). وجرت الأدوار النهائية على طاولة "الفوروم دو بيروت" ضمن مهرجان بيروت الرياضي .

‏وكانت منافسات كأس الربيع انطلقت في المحافظات ليتأهل للأدوار النهائية 16 لاعب تنافسوا لأربعة أيام ضمن فعاليات المهرجان.

‏وكان سعد الدين الهبش (بطل لبنان ٢٠٢٣) فاز في النصف النهائي على حسن شبيب (الأهلي صيدا) ٣/ صفر فيما فاز محمد حميّه في النصف النهائي على محمد نورالهبش (الأهلي صيدا) ٣/٢.

‏قاد المباريات الحكام الدوليون سارة جابر، مصطفى الدقدوقي وغدير سبيتي، والاتحاديون إيلي سليمان، ميشال السمعاني وسينتيا غصن. ‏

أشرف على المباريات الحكم العام ربيع الملّ ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.

‏في الختام، سلّم رئيس الاتحاد جورج كوبلي وعضو الاتحاد ساهاك بيدينيان ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى الفائزين.