تايكواندو :الحكم خوراسانجيان يقود مباريات الأولمبياد

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انتهى الطريق لاختيار حكام التايكواندو الذين سيقودون مباريات اللعبة في أولمبياد باريس باختيار ٢٦ حكماً من ٥ قارات موزعين مناصفة بين ١٣ ذكور و ١٣ اناث.بدأ المشوار في شباط ٢٠٢٣ بتنظيم من الإتحاد الدولي للتايكواندو معسكرات ضم ٢٦٠ حكما من أصل ٨٠٠٠ حكم دولي لاختيار افضل ٥٨ لإجراء تقييم دقيق خلال البطولات الكبرى و الذي يتم ايضا من خلالها تصنيف و تأهيل اللاعبين الأولمبيين منها بطولة العالم ٢٠٢٣ للكبار و4 بطولات للجائزة الكبرى و الفاينال (غراند بري) ضمنا و ٥ تصفيات قارية شارك من ضمنها الحكم الاولمبي اللبناني دانيال خوراسانجيان (رئيس لجنة الحكام في لبنان و عضو لجنة المسابقات في الإتحاد الدولي) في ٦ بطولات تقييمية منها بطولة العالم، غراند بري روما و باريس، غراند بري فاينال مانشستر .و سُمّي خوراسانجيان ضمن أفضل حكام لعام ٢٠٢٣ خلال الحفل السنوي الذي يقيمه الإتحاد الدولي و تصفيات أفريقيا و أوروبا القارية حيث قاد خوراسانجيان عدة مباريات و منها النهائية و المؤهلة للاعبين في جميع مواقع التحكيم كريفيو جوري حكم وسط و زاوية و غيرها.

و قد اختار الإتحاد الدولي بعد انتهاء التصفيات افضل ٢٦ حكما من ضمنهم خوراسانجيان عن القارة الآسيوية .و قد أعلن الإتحاد الدولي رسمياً عن الأسماء في المعسكر الأولمبي الخاص بالمدربين و الحكام الأولمبيين. و يلي هذا المعسكر معسكراً اخر في امارة موناكو يضم الحكام ال٢٦ فقط لوضع اللمسات الاخيرة قبل الألعاب الأولمبية .و قد هنأ رئيس الاتحاد الدولي الدكتور شونغ وون شو الحكام المتأهلين و طلب منهم استكمال التحضيرات لتفادي الأخطاء البشرية و خاصة أن الحكام هم "نخبة " الحكام المتأهلين بحسب الرئيس شو .

و يشار هنا أن هذا التأهل لخوراسانجيان هو الثالث أولمبيا بعد بيونس ايرس(الأرجنتين) ٢٠١٨ طوكيو(اليابان) ٢٠٢٠ و الآن باريس(فرنسا) ٢٠٢٤ و يعد خوراسانجيان ضمن الأكثر خبرة عالمياً حيث قاد عدداً هائلاً من البطولات الدولية تفوق ال ٢٢٠ منها ١٠ بطولات عالم و ٢٠ جائزة كبرى ضمنها ٦ فاينال، ٤ غراند سلام، ٧ العاب آسيوية، ٢٠ بطولة قارية وعدد كبير من البطولات الدولية المفتوحة.

وفي هذا الاطار، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بخوراسانجيان و هنأه بالتأهل لقيادة مباريات التايكواندو في أولمبياد باريس اضافة الى الانجازات التحكيمية الدولية التي يحققها الحكام اللبنانيون منذ تسلم خوراسانجيان منصب رئاسة لجنة الحكام في العام ٢٠٢٠. بدوره شكر خوراسانجيان الدكتور ظريفة على التهنئة و قدم هذا الإنجاز للبنان عموماً و عائلة اتحاد التايكواندو خصوصاً و أيضا شكر خوراسانجيان رئيس الإتحاد الدولي على التعيين و رئيس لجنة المسابقات و رئيس لجنة الحكام في الإتحاد الدولي و كل المعنيين.