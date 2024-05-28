living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الترجي يوضح ملابسات "حضور الجماهير" في موقعة الأهلي

28
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف نادي الترجي التونسي، الإثنين، الظروف التي صاحبت رحلة الجماهير إلى مصر لحضور مباراة الفريق ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق القاهري بهدف دون رد وتتويجه باللقب.
 
وأصدر الترجي بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، موجها لجماهيره بشأن ما حدث فيما يتعلق بتذاكر المباراة، وعملية الدخول إلى ستاد القاهرة الدولي.
 
 
وأوضح البيان أن "الاتحاد الإفريقي حدد نسبة 5 بالمئة من التذاكر للفريق الزائر كحد أدنى قابل للزيادة، فضلا عن 500 تذكرة مجانية".
 
وأضاف أنه "بعد نهاية لقاء الذهاب، وعند تحول الوفد الرسمي للترجي الرياضي التونسي إلى مصر، تم إعلامنا بأن سعة ملعب القاهرة في النهائي تبلغ 50 ألف متفرج، وأن العدد المخصص لأنصار الترجي الرياضي التونسي هو 2500 تذكرة بنسبة 5 بالمئة".
 
وأكمل البيان: "بالنسبة لعدد 2500 تذكرة فقد اقتنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي ألفين منها وتحصلت على 500 تذكرة مجانية في إطار المعاملة بالمثل، وكان من المستحيل تخصيص شباك في ملعب المباراة لبيع هذه التذاكر، ليتم بسرعة تشكيل لجنة من 10 أشخاص، وقامت يوم الجمعة بزيارة ميدانية إلى الملعب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لوضع طريقة لتوزيع التذاكر على الجماهير، مع مواصلة الطلبات والمساعي للحصول على عدد إضافي من التذاكر".
 
وأردف الترجي في بيانه: "تم التنسيق مع الجانب المصري، وبطلب من أعضاء اللجنة تم السماح بدخول الأطفال والعنصر النسائي مجانا من دون تعطيل والاصطفاف بالطوابير، وتم توزيع بقية العدد على الجماهير الموجودة في عين المكان"، مؤكدا أن إجمالي جماهير الترجي التي دخلت الملعب كان بين 5 و6 آلاف.
 
ولفت البيان إلى أنه "استحال على هذه اللجنة رغم كل مساعيها ومجهوداتها تلبية طلبات جميع الجماهير وإدخالهم جميعا إلى الملعب، وطبيعي جدا أن ينتاب هؤلاء غضب كبير، وهو أمر مفهوم لكنه خارج عن نطاق المسؤولين في الترجي الرياضي التونسي وأعضاء اللجنة المتكونة للإشراف على عملية توزيع التذاكر".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   