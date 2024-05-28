رونالدو يحقق إنجازين تاريخيين مع النصر في الدوري السعودي

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازين تاريخيين في مباراة ناديه النصر مع اتحاد جدة، يوم الإثنين.

وسجل رونالدو هدفين في اللقاء الذي انتهى لصالح النصر بنتيجة 4-2.

ونشر نادي النصر على حسابه في "إكس" منشورا تضمن صورة لرونالدو، مرفقة بعبارة: "كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".

وبلغ رصيد رونالدو التهديفي في هذا الموسم بالدوري السعودي 35 هدفا في 31 مباراة، بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وبات رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ الكرة يصبح هدافا في 4 دوريات مختلفة.

وسبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر.